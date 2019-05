Mornacco quiere en urdinarrain el “Código rojo infarto”, el programa que le salvó la vida

Luego de sufrir un infarto y ser operado de urgencia, el Intendente tuvo su primera aparición pública en la inauguración del acceso a Aldea San Antonio. Allí, elogió la atención recibida en el sistema de salud departamental. JUAN FERNÁNDEZ El intendente de Urdinarrain, Alberto Mornacco, sufrió un infarto agudo de miocardio y fue operado de urgencia en el Centro Médico San Lucas, en la madrugada del 1º de mayo. Ayer, tuvo su primera aparición pública tras el episodio por el que estuvo al borde de la muerte. Fue en la inauguración del acceso asfaltado a Aldea San Antonio, donde acompañó al gobernador Gustavo Bordet y al intendente Leonardo Silva en el corte de cintas. Allí recibió el saludo del Gobernador y la noticia por parte del propio mandatario provincial de que irán por la construcción del acceso a Urdinarrain por el Parque Industrial. “Acá está ‘Beto’ Mornacco, que es un intendente muy insistente, ya estamos terminando el acceso por la ruta 20 frente al Polideportivo de Urdinarrain, que está pronto a inaugurar, y con la otra parte de la ruta, haremos el otro acceso, frente al Parque Industrial”, dijo públicamente Bordet. Luego del acto, Mornacco habló con El Día sobre su salud y la recuperación: “Tuvimos un inconveniente de salud y gracias a Dios lo pudimos sobrepasar. Fue un momento, cuando estaba en mi casa y nos dimos cuenta rápidamente con mi mujer Alicia que algo no estaba bien. Decidimos ir rápido al hospital Manuel Belgrano, donde llegué apenas caminando, me atendieron con mucha profesionalidad y me enviaron a Gualeguaychú. Allí activaron el Código Rojo, que hace tres meses que está en funcionamiento, según lo que he estado aprendiendo y en poco tiempo pude ser tratado”. “Luego me comuniqué con el director del nosocomio de Gualeguaychú, Hugo Gorla, charlamos este tema y quiero que se implemente desde Urdinarrain”, ya que “el Código Rojo infarto es una política de salud pública de la que participan otros efectores y profesionales”. “Son unos 80 profesionales que están en contacto cuando se activa el sistema, por eso tengo un gran interés que cuando en Urdinarrain se saque un electrocardiograma adecuadamente y se detecte un infarto, se active el Código Rojo desde aquí para que cuando se llegue a Gualeguaychú se llegue al lugar de la intervención si fuera necesario, que es algo que puede salvar muchas vidas. He aprendido que en este tipo de casos de emergencias en nuestro departamento estamos mucho mejor que entro lugares de la provincia y del país”, remarcó el Intendente. Al tiempo que aseguró que está bien y que “las secuelas que quedaron fueron menores”. “Estoy en el proceso de recuperación pero activo, he recibido mucho amor en estos días y agradezco a todos los que me atendieron tan bien, tanto en los hospitales como en el sanatorio San Lucas, agradezco al doctor Emanuel Luchessi y ojalá podamos sumar este sistema tan importante en todo el departamento”, cerró.Mornaco también se refirió al acceso asfaltado a Aldea San Antonio y a los de Urdinarrain, donde ya uno está pronto a inaugurarse y el otro fue prometido por Bordet. “Estoy muy feliz por Leo Silva y por todos, porque uno tantas veces lo ha recorrido al acceso a la Aldea que hasta lo siente propio. Esto fue soñado y deseado por todos, así que felices de poder participar de esta inauguración”, expresó Mornaco. En relación al otro acceso a Urdinarrain, frente al Parque Industrial, al que hizo mención Bordet, Mornacco manifestó: “Sabemos que este Gobernador cumple, estamos trabajando en distintos proyectos y uno es poder realizar una circunvalación desde la ruta provincial N°51 hasta la ruta 20, que también es algo que hemos charlado con la titular de Vialidad Alicia Benítez, así que quien te dice que además del acceso también podamos lograr esa circunvalación”.