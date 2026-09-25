La morosidad continúa en el centro de la escena económica por el alto grado de incidencia que tiene en el país, donde los deudores “irrecuperables” crecieron un 60% en un año y ya superan los 3 millones.

Más de uno de cada cuatro deudores en el país registra incumplimientos en sus créditos, lo que refleja un acelerado deterioro en la capacidad de pago de las familias, según un relevamiento del Instituto Argentina Grande basado en datos del Banco Central (BCRA).

La cantidad de deudores morosos alcanzó a 5,6 millones de personas sobre un total de 20,6 millones de deudores en el sistema financiero y no bancario, lo que implica que el 26,9% de los deudores presenta al menos una línea de crédito con tres meses o más de atraso, lo que representa el 15,9% de la población mayor de 18 años del país.

En el último año analizado, según el reporte con datos de julio, se incorporaron 1,7 millones de nuevos deudores morosos a la nómina, donde la suba se concentra en los atrasos más severos y en montos de baja cuantía.

Los casos "irrecuperables" encabezan la suba



Al referirse al perfil del endeudamiento, el informe indicó que los deudores que más crecieron fueron aquellos con los atrasos más prolongados. La categoría en situación de "irrecuperables", con mora superior a un año, se incrementó un 60% en doce meses, sumando casi 1,3 millones de personas. Actualmente, existen 3,4 millones de deudores en estado irrecuperable, cifra que equivale al 16,8% del total de deudores del país.

A diferencia de lo que sugeriría el volumen monetario de las obligaciones, la imposibilidad de pago se concentra en los compromisos financieros de menor envergadura. La mitad de los deudores clasificados como "irrecuperables" mantiene deudas acumuladas de $77.900 o menos.

Desde el IAG sostienen que este fenómeno evidencia que el sobreendeudamiento crítico no responde a grandes gastos de consumo durables, sino a la dificultad para cancelar saldos mínimos cotidianos.

Asimismo, el reporte precisó que la morosidad golpea con especial fuerza a los canales no bancarios. En las casas de venta de electrodomésticos se registra una tasa de mora del 54%, lo que significa que $1 de cada $2 prestados por estos comercios se encuentra en situación de incumplimiento, mientras que en otras cadenas comerciales la tasa de morosidad está en el 28,7%.

Con relación al impacto por franja etaria, detalló que casi 4 de cada 10 deudores de entre 15 y 29 años están en mora, lo que implica el 38,1%, siendo el grupo etario con mayor tasa de incumplimiento.

Por otro lado, precisó que las provincias de Cuyo y el Norte argentino encabezan la lista con los índices más elevados. La Rioja lidera la morosidad nacional con un 26,0%, seguida por Santa Cruz (23,8%), San Luis (23,1%), San Juan (22,1%) y Catamarca (22,1%).

Los analistas del reporte vinculan esta dinámica a la caída sostenida del salario real, tanto en el sector público como en el privado registrado, y el mantenimiento de altas tasas de interés activas aplicadas al crédito al consumo.

Fuente: NA