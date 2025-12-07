Un grave episodio de conducción riesgosa se registró en la madrugada de este domingo frente al Monumento a la República Argentina, cuando un motociclista perdió el control de su rodado al realizar la maniobra ilegal conocida como “willy”.

Según se informó a Ahora, el hecho ocurrió cerca de las 4.15, cuando el joven de 21 años, acompañado por una adolescente de 17, circulaba en una motocicleta Honda GLH color rojo. En plena maniobra, impactó violentamente contra el lateral de un Toyota Corolla estacionado, propiedad de un hombre de 24 años.

La Policía acudió de inmediato y notificó a la Fiscalía Auxiliar, a cargo de Juan Pablo Giles, quien dispuso la intervención de la División Policía Científica. Asimismo, ordenó el secuestro de la motocicleta por infracción al Artículo 193 bis del Código Penal Argentino, que sanciona la conducción riesgosa, y la correcta identificación del conductor.

Las autoridades remarcaron que se trabaja de manera rigurosa en la aplicación de esta normativa, con el objetivo de desalentar prácticas temerarias que ponen en riesgo tanto la integridad física de los involucrados como la propiedad de terceros.

Afortunadamente, no se registraron lesiones de gravedad en los ocupantes de la moto ni en otras personas.

Fuente: Ahora.