La temporada 2026 marcará un antes y un después en la Fórmula 1, no solo por el rediseño de los monoplazas sino también por un profundo cambio en los motores.

Las nuevas unidades de potencia mantendrán el concepto híbrido con motores V6 turbo de 1.6 litros, aunque con una estructura más simple y un rol mucho más determinante de la energía eléctrica, en línea con el objetivo de sostenibilidad de la categoría.

Uno de los cambios centrales será el aumento de la potencia eléctrica, que pasará de 120 kW a 350 kW, mientras que el motor de combustión reducirá su aporte hasta unos 400 kW.

En conjunto, el sistema alcanzará alrededor de 1.000 caballos de fuerza y además, desaparecerá el MGU-H, el componente que recuperaba energía térmica del turbo, lo que permitirá reducir costos y complejidad técnica.

En cuanto a los fabricantes, la Fórmula 1 contará en 2026 con cinco motoristas confirmados: Ferrari, Mercedes, Honda, Audi y Red Bull Powertrains en asociación con Ford.

Audi debutará como equipo oficial tras reemplazar a Sauber, mientras que Honda regresará de manera exclusiva junto a Aston Martin. Está previsto que Cadillac se sume más adelante como proveedor propio, aunque comenzará como cliente.

El gran ausente será Renault, que dejará de desarrollar motores y pondrá fin a una historia de más de cuatro décadas en la categoría. Alpine, su equipo en el que está el argentino Franco Colapinto, pasará a utilizar motores Mercedes, cerrando así una etapa histórica que incluyó títulos y victorias.

De esta manera, el reparto de motores para 2026 quedará definido con Mercedes suministrando a cuatro equipos (Mercedes, McLaren, Williams y Alpine), Ferrari a tres (Ferrari, Haas y Cadillac), Red Bull Powertrains-Ford a dos (Red Bull y Racing Bulls), mientras que Audi y Honda tendrán un solo equipo cada uno. Un nuevo escenario técnico que promete reordenar fuerzas y abrir una etapa clave en el futuro de la Fórmula 1.

Fuente: NA