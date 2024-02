Matías Daniel Venditti





Gualeguaychú es una ciudad en constante crecimiento y su expansión habilita -entre otros debates- repensar la movilidad urbana, tanto para los nuevos barrios y áreas transitadas como para el centro, que desde hace tiempo quedó chico para la cantidad de autos que circulan por las calles.

Muchas urbes de todo el mundo, que ya han pasado por este “cambio de escala”, han encontrado en la bicicleta la solución para el desplazamiento diario de sus habitantes, como por ejemplo Copenhague, Dinamarca, donde alrededor de un 62% de la población utiliza la bicicleta para ir al trabajo o a la escuela.



En nuestra ciudad, la transición hacia una movilidad urbana menos motorizada encuentra su expresión y fomento en grupos como “Gualeguaychú en Bici”, una organización sin fines de lucro que promueve el uso de la bicicleta a través de la concientización y difusión de la cultura ciclista y de proyectos que generen avances en infraestructura. Ahora ElDía conversó con Leandro Carrazza, uno de sus referentes, acerca de los obstáculos que presenta la ciudad para quien sale a pedalear y su potencial para convertirse en una más “ciclable”:



“El principal obstáculo que presentan la mayoría de las ciudades que buscan impulsar una movilidad activa (como puede ser caminar o a andar en bicicleta) es de índole cultural. Nos hemos acostumbrado a movernos en automóvil a distancias realmente ridículas, y así hemos naturalizado el ver una ciudad alfombrada de vehículos, estacionados o circulando, que ocupan el 80% de nuestro espacio, que es público y es de todos”, contó.

“El sobredimensionamiento del parque automotor en Gualeguaychú es, como consecuencia de lo anterior, uno de los mayores condicionamientos para un tránsito seguro de bicicletas y peatones”, aseguró Carrazza, y señaló que “hacer más funcional el uso de los vehículos es uno de los objetivos en los que toda gestión municipal debería trabajar para hacer una ciudad más segura y disfrutable”.



“No es sumando más espacios para el estacionamiento de autos que se soluciona el flagelo del tráfico; es reduciendo su uso a través de políticas públicas que incentiven otros medios de movilidad”, apuntó.



En este sentido, el cicloactivista contó que su organización busca que la ciudad avance hacia un Plan de Movilidad Integral, el cual “no consiste en la construcción de bicisendas o ciclovías, sino que comprende un proceso de adaptación a cambios estructurales a través de la concientización de los beneficios que trae aparejados y la promoción de una cultura del uso de la bici”.

Si bien “Gualeguaychú en Bici” presentó proyectos a la gestión municipal anterior, según Carrazza estos “no contaron con la voluntad política necesaria para poder llevarlos adelante”. “Más allá de haberlo solicitado, nunca fuimos recibidos por el intendente para compartir nuestra visión de ciudad y generar un diálogo constructivo”, indicó.



Asimismo, Carrazza resaltó que Gualeguaychú “cuenta con un relieve llano que genera una pedaleada amable y sin mayores esfuerzos”, así como “un clima templado en la mayoría de los días del año, con escasas inclemencias climáticas”, lo que la hace ideal para impulsar un cambio en favor de la bicicleta.

También dijo que la ciudad “cuenta con una historia poca recordada en la que la mayoría de los gualeguaychuenses nos movíamos en bicicleta o caminando a todos lados” y que “este trabajo casi arqueológico de desenterrar nuestras costumbres y modos de vida es un elemento fundamental para promover una cultura ciclista en la ciudad”.

Es en línea con ese propósito que “Gualeguaychú en Bici” se encuentra avanzando en un programa llamado “Mi Primera Pedaleada”, por medio del cual enseñan a personas de todas las edades a aprender a andar en bicicleta: “Para este año intentaremos incluir el programa en las instituciones educativas a través de un proyecto a presentar en la Dirección Departamental de Escuelas”, adelantó Carrazza.



El cicloactivista también mencionó que su grupo se encuentra sumando bicicleteros públicos en distintos puntos estratégicos a través del Presupuesto Participativo, y realizando una investigación que permita analizar la seguridad y adaptabilidad que presentan actualmente las calles de Gualeguaychú para los ciclistas. Para este proyecto, su trabajo tomará distintos parámetros, como la infraestructura ciclista existente, el tránsito automovilístico en sus distintos tipos y su velocidad, la luminaria presente y la forestación de la vía pública para favorecer el tránsito ciclista en temporadas estivales, entre otros.



No es una novedad para cualquiera que transite a diario por las calles céntricas o no encontrarse con baches e irregularidades de distinta magnitud, lo que resulta una dificultad obvia para quienes lo hacen en bicicleta. Tanto los arreglos de la vía pública como el inicio o la continuidad de obras de bicisenda son cuestiones a resolver.



Al respecto, desde la Municipalidad indicaron que seguramente la cuestión urbana vinculada con la bicicleta aparezca en los ámbitos de participación que la nueva gestión tiene previsto generar para el mes de marzo. También comentaron que, dado los críticos aumentos en el precio del combustible, es probable que el uso de la bicicleta como alternativa al auto y a la moto se incremente, volviéndose así un tema que deberán incluir en su agenda.



Sobre la construcción de infraestructura ciclista, Leandro Carrazza insistió en la idea de que las bicisendas o ciclovías “dependen de necesidades específicas de segregación del transporte no motorizado para garantizar su seguridad, lo cual debe ser analizado por un equipo interdisciplinario que elabore un plan de movilidad integral que busque funcionalizar el tráfico urbano”. Y señaló que, de esta manera, se ahorra “en obra vial, mantenimiento, en temas de salud y en beneficios en el ambiente y la economía local”; por lo cual sugirió, en esta etapa, “invertir en conocimiento más que en obras” ya que “resultará más productivo y eficiente que generar obras que no se ajusten a las necesidades particulares de nuestra ciudad”.

Ahora ElDía también habló con Mario Tinello, ciclista y dueño de la bicicletería “Rueda Libre”: “En nuestro país -y acá en Gualeguaychú- después de la pandemia se ha incrementado mucho el uso de la bicicleta”, contó, señalando que es algo “notorio”. “Tengo amigos que son de otra ciudad, ciclistas, y cada vez que me vienen a visitar me dicen: ‘che, es impresionante la cantidad de gente que anda en bici acá’”.



“Los chicos la usan mucho para hacer sus actividades; los padres, en general, confían en eso y saben que no hay grandes problemas de inseguridad en ese sentido. Entonces eso hace que les compren una bici y la usen como medio de transporte a temprana edad; para ir a los clubes, a inglés, a la escuela, etcétera”, explicó.



Tinello comentó que, a pesar de tener calles un tanto estrechas que complican el tránsito de ciclistas y autos por igual y dificultan la creación de bicisendas, Gualeguaychú presenta un buen uso de la bicicleta “por la seguridad que hay y la urbanización que tiene”. A modo de observación, añadió que “algo que no se ha generado son los parkings, estacionamientos en zonas céntricas; que eso ya lo hemos hablado varias veces con el Municipio”.



Por otro lado, el ciclista local también mencionó el incremento del uso deportivo y recreativo, especialmente en adultos de mediana edad: “La bicicleta no tiene nada de impacto, graduas vos la intensidad a medida que te vas sintiendo cómodo; te vas desafiando a hacer más distancia. Entonces, se ha dado que mucha gente, pasados los 40 años, empezó a agarrar la bicicleta”.



“Como deporte se ha incrementado, hay muchos grupos. Yo, por ejemplo, corro en bicicleta de mountain bike. ‘Mountain bike’ mal llamado acá, porque son bicicletas que están preparadas para la montaña, pero como sabemos que acá nuestra geografía es muy plana le llamamos rural bike. Hay muchos grupos que se entrenan, y participamos en distintas competencias a nivel nacional, e internacional porque vamos a Uruguay”, detalló.