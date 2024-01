Sindicatos, organizaciones sociales y de argentinos en el exterior se movilizaron este miércoles en varias ciudades de Europa y Latinoamérica en apoyo al paro de las centrales obreras contra las medidas económicas del Gobierno y para expresar su rechazo a la "ley Ómnibus", el DNU y "en contra del avance de la derecha" en el país.



En Roma, centenares de personas marcharon con carteles de "No a la ley Ómnibus" y otras consignas de rechazo "a las políticas contra la justicia social", en una manifestación que reunió a argentinos y argentinas residentes en la "ciudad eterna" con integrantes de los principales sindicatos italianos, la CGIL y la UIL.



Entre los manifestantes, el referente de derechos humanos Enrico Calamai criticó el rumbo social del Gobierno y rechazó de forma específica "que el Gobierno niega de forma descarada lo que pasó en los años terribles de la dictadura", según dijo desde la protesta en la Plaza del Esquilino, frente a la embajada argentina ante Italia.



"Estamos junto a los trabajadores argentinos en su protesta contra las reformas liberales de Milei que ponen en peligro la democracia", planteó el secretario general del sindicato más grande del país, Maurizio Landini, en un mensaje que hizo llegar a la movilización.



"Los sindicatos argentinos están en huelga contra un maxi decreto de emergencia que tiende a modificar la estructura económica e institucional del país, delegando al mercado la regulación de las relaciones económicas y sociales. A esto se suma la ley que pretende criminalizar la protesta social y limitar severamente la libertad de expresión, con medidas que no se veían desde los tiempos de la dictadura", agregó el mensaje de los sindicatos italianos.







En Berlín, unas 100 personas se congregaron frente a la embajada argentina con carteles como "Argentina no se vende" o "La democracia está en peligro".



"Estamos protestando en contra del DNU, de la Ley Ómnibus, del gobierno de Milei. Somos un grupo de migrantes que nos organizamos para pelear en contra del avance de la derecha en nuestro país", señaló Ivana, una argentina residente en la capital alemana.



"Creemos que es necesario involucrarnos todos para sacar a Milei del gobierno, para que el neofascismo no siga avanzando en nuestro país", añadió desde la movilización, convocada por la Asamblea en Solidaridad con Argentina de Berlín.



Uno de los puntos con concentraciones en Europa es en España, donde la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) llamaron a movilizarse frente a la embajada argentina para mostrar "solidaridad con el movimiento sindical argentino" y "contra las medidas ultraliberales de Javier Milei".



También agrupaciones de argentinos en el país ibérico como Argentinxs En Movimiento convocaron a las 19 horas (15 de Argentina) en la Plaza de la Provincia, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, mientras que Argentinxs Migrantes contra el fascismo en Argentina convocaron a las 18.30, en Plaça de Saint Jaume, Barcelona.



En Francia fueron anunciadas convocatorias en la capital, París, así como en la ciudad de Toulouse.



Organizaciones políticas, sociales y sindicales acudirán hoy a las 18 horas (14 de Argentina) a la embajada argentina en la capital francesa en apoyo al paro nacional.



La situación en Argentina "se está viviendo con mucha bronca, gente preocupada y movilizada sobre todo", dijo en conversación con Télam Gustavo Galeota, integrante del Colectivo Argentina en Lucha - París



"Hay mucho acuerdo que hay que luchar hasta ganarle la pulseada a Milei y que no pase ni el DNU, ni la ley Ómnibus ni el protocolo anti-piquetes", expresó Galeota, que aseguró que la manifestación "tiene mucho respaldo".



"Acá muchos franceses se están sumando a la convocatoria de hoy y los sindicatos convocan y van a participar como intersindical, o sea que no es solo un apoyo de sindicatos de manera particular, sino de todo el arco que estuvo al frente de la lucha contra la reforma jubilatoria el año pasado", agregó.



En tanto, Argentinos Autoconvocados en Defensa de la Democracia argentina llamaron a una manifestación en la Plaza de la Casa de la Moneda de Bruselas, Bélgica, en apoyo al paro "por la democracia y la aplicación de los derechos sociales y humanos"; y argentinos en Reino Unido convocaron a una asamblea abierta a partir de las 18 (hora local) en Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF por sus siglas en inglés) en Londres.



También se llamó a marchar en Ámsterdam, en la Plaza DAM a partir de las 18, contra el "atropello de la democracia" y en Mollevangstorget, Malmo, Suecia, a las 17.30, contra el desmantelamiento del Estado.



En América Latina están previstas movilizaciones de respaldo en Uruguay, Brasil, México, Paraguay, Chile y Bolivia.



La central Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) de Uruguay se movilizó a las 13 horas frente a la embajada argentina en Montevideo para expresar su "rechazo a las medidas antipopulares, que amenazan la vida, los derechos y la libertad de los trabajadores y el pueblo argentino en general".



"Es necesario poner freno a todo el avasallamiento de los derechos. Así como unir fuerzas y tener como horizonte avanzar a una América Latina en el camino de lucha y esperanza hacia una sociedad más justa, libre e igualitaria", señaló la central sindical en un mensaje en la red social X.





México. Foto: AFP



La Central de Trabajadores de Brasil manifestó su "apoyo total" al paro porque "un movimiento huelguístico victorioso podría constituir un dique de contención contra el proyecto autoritario y ultraliberal de Milei", según un comunicado compartido por la CTA argentina.



"Milei, entiende, la Argentina no se vende", coreaban en la mañana de hoy decenas de personas frente a la embajada argentina en Santiago de Chile, en una movilización convocada por la Central Unitaria de Trabajadores de ese país, mientras que varios sindicatos paraguayos se movilizaron ayer a la representación diplomática argentina en Asunción en apoyo al paro.



(Fuente: Télam)