En la tarde de este miércoles, distintas organizaciones sociales de la ciudad se manifestaron frente al Municipio, desde la Plaza Urquiza.



Se trató de una concentración pacífica en apoyo a las movilizaciones que se realizan en Buenos Aires en contra del “protocolo antipiquetes” de Patricia Bullrich y de las medidas económicas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Vecinos nucleados en las organizaciones CUBa MTR y Unidad Social y Política se convocaron para expresar su descontento con las disposiciones del nuevo gobierno.



“Nos convoca hoy el acompañamiento nacional a la marcha por que hacen 22 años de aquella gran represión que hubo en el 2001, para hacerle un tipo de honor a los compañeros caídos y por el ajuste que -a una semana que asumió Milei- ya uno siente, no solo la clase trabajadora sino hasta la clase media, todo se está sintiendo en los bolsillos y bueno, salimos a decirle que basta, que ya no damos más, que se nota mucho”, expresó Carina Izaguirre, referente de CUBa MTR, a Ahora ElDía.



“Nosotros sostenemos comedores y merenderos y es mucha gente la que está llegando, golpea la puerta día a día, ni en pandemia se vio lo que se está viendo esta última semana, que te están pidiendo por favor un potenciar como si nosotros lo sacamos debajo de la galera, pero sí tratamos de ayudar en lo que podemos, la CUBa MTR es muy solidaria, sostenemos nosotros nuestros comedores, sostienen las compañeras con una cuota social que abonan voluntariamente”, contó.



Mónica, otra integrante del movimiento CUBa MTR, contrastó la situación de las organizaciones sociales en la ciudad con la que viven sus homólogas en Buenos Aires:



“La policía ha subido a los colectivos, a los trenes, a los subtes; no podés ir con una remera que diga tu agrupación porque te llevan presa. El apoyo a esos compañeros de allá que no sabemos si no van a perder la vida o van a salir accidentados o qué les va pasar. Entonces, yo pienso que nosotros acá, que la pasamos tranquilos, tenemos que mínimamente salir y estar acá aunque sea parados dos horas en apoyo a esos compañeros y también a repudiar esto que está haciendo el gobierno".



Por su parte, Ariel Olivera, otro de los referentes de movimientos sociales que estuvieron presentes, ratificó que esta concentración es “más que nada para acompañar a la clase trabajadora que se ve afectada y también a la clase trabajadora que no está asalariada porque no tiene dónde trabajar”.



“También creemos que los derechos se han logrado en su momento, con diferentes gobiernos, en la calle. Grandes conquistas para el trabajador y la trabajadora. Así que este es un derecho”, agregó Olivera haciendo referencia al derecho a la protesta vulnerado por el protocolo “antipiquetes” establecido por el gobierno.