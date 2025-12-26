El mercado laboral de Gualeguaychú no logra absorber la cantidad de jóvenes que buscan empleo y, a esa dificultad estructural, se suma la falta de herramientas básicas para encarar una búsqueda laboral efectiva. Esta combinación profundiza una brecha que se vuelve cada vez más visible, especialmente entre quienes intentan insertarse por primera vez en el mundo del trabajo.

Con el objetivo de reducir esa distancia, el Centro de Desarrollo del Conocimiento llevó adelante durante gran parte del año talleres y capacitaciones orientadas al armado de currículums, la preparación para entrevistas laborales y la información sobre programas de empleo vigentes. Las actividades se desarrollaron en distintos barrios de la ciudad y estuvieron destinadas a jóvenes y adultos.

Al respecto, Gustavo Costanzo explicó que las situaciones de quienes se acercan a la Oficina de Empleo son muy diversas. En ese sentido, advirtió que en muchos casos “los jóvenes no poseen las herramientas mínimas para realizar una adecuada búsqueda laboral”, lo que dificulta aún más el acceso a un puesto de trabajo. Por ese motivo, señaló que durante 2025 se reforzaron las instancias de capacitación y adelantó que para 2026 está prevista la continuidad de estas acciones.

Durante los asesoramientos, el equipo técnico pudo identificar perfiles muy distintos: jóvenes en búsqueda de su primer empleo, personas que no han logrado conseguir un trabajo estable y también quienes se acercan con la intención de mejorar su situación laboral actual. “La mayoría de las personas buscan trabajos de atención al público, reposición o puestos administrativos”, detalló Costanzo, aunque aclaró que muchas veces llegan con una visión acotada de sus posibilidades. “Desde el equipo técnico trabajamos para que amplíen el rango de expectativas laborales”, agregó.

En cuanto a la formación, el responsable del área indicó que el panorama también es heterogéneo. Hay jóvenes que se encuentran estudiando una carrera terciaria o finalizando el secundario, pero con poca o nula experiencia laboral, y otros que cuentan con experiencia en distintos rubros, aunque no han podido completar sus estudios formales por diversas razones.

A la Oficina de Empleo también asisten jóvenes profesionales recientemente egresados de carreras terciarias o universitarias. Sin embargo, Costanzo aclaró que actualmente no existen programas específicos de inserción laboral directa para este sector, ya que la mayoría de las políticas públicas de empleo están orientadas a personas en situación de mayor vulnerabilidad o con menores oportunidades de acceso al mercado laboral.

Al analizar la situación general del empleo joven en la ciudad, destacó que “hay un fuerte compromiso del Municipio con la generación de puestos laborales y, si bien la demanda es alta, el nivel de respuesta es satisfactorio”, afirmó. En ese marco, también resaltó la presencia de un marcado espíritu emprendedor entre los jóvenes, al que se busca acompañar con orientación y asesoramiento en aspectos clave.

No obstante, reconoció que la demanda de trabajo supera ampliamente a la oferta y señaló que muchos jóvenes son selectivos al momento de postularse. “Eligen en qué formarse y a qué puestos presentarse”, explicó, una realidad que desde el área consideran una oportunidad si va acompañada de capacitación y acompañamiento técnico.

De cara a 2026, Costanzo adelantó que el Centro de Desarrollo del Conocimiento se fusionará con la Dirección de Vinculación Tecnológica para ampliar la oferta formativa. Está previsto el dictado de capacitaciones específicas en electricidad, soldadura, carpintería, alfabetización digital, operador y programador de PLC, dibujo asistido por computadora, marketing digital, entre otras.

“Durante el próximo año se realizarán más de 15 capacitaciones en distintas formaciones y más de 40 cohortes distribuidas en diferentes puntos de la ciudad. Además, se sumarán trayectos formativos coordinados con la modalidad de jóvenes y adultos de la provincia”, concluyó.