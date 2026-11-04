A partir de este martes 10 de noviembre, la Secretaría de Desarrollo Humano funciona en su nueva sede en la calle Rivadavia 845. La atención al público será de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.

La nueva ubicación permitirá concentrar en un mismo edificio el funcionamiento de distintas dependencias municipales vinculadas con las políticas de Desarrollo Humano, con el objetivo de facilitar el acceso de los vecinos a los servicios y mejorar la articulación entre las áreas. En este sentido, también funcionarán en Rivadavia 845 la Dirección de Desarrollo Social y el Área de Adultos Mayores, que continuarán brindando atención y acompañamiento a las personas que requieran orientación o realizar gestiones vinculadas con sus respectivos servicios.

La Secretaría de Desarrollo Humano tiene a su cargo la coordinación de diferentes políticas públicas municipales orientadas al bienestar de la comunidad, mediante el trabajo articulado de áreas y programas que abordan distintas necesidades de la población. Por su parte, la Dirección de Desarrollo Social desarrolla acciones de acompañamiento y asistencia destinadas a vecinos y familias, promoviendo el acceso a recursos, programas y herramientas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida. Asimismo, el Área de Adultos Mayores lleva adelante propuestas orientadas a promover el envejecimiento activo, la participación social y el bienestar integral de las personas mayores, a través de actividades recreativas, deportivas, culturales y espacios de encuentro.

“La concentración de estas dependencias en una misma sede busca favorecer la organización del trabajo institucional y fortalecer la coordinación de las acciones que se desarrollan desde la Secretaría de Desarrollo Humano, facilitando la vinculación entre los equipos”, resaltaron desde el Municipio.