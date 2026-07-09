A casi dos semanas de su muerte, se conocieron los resultados de los análisis toxicológicos realizados a Ernestina Pais, la conductora que falleció en un trágico siniestro ferroviario en San Isidro: dieron negativo.

Los exámenes eran clave para determinar si Pais había consumido drogas o alcohol en las horas previas a su muerte, que tuvo lugar en el cruce a nivel del Tren de la Costa ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano.

Los resultados, que ya fueron incorporados al expediente a cargo de la fiscal Carolina Asprella, descartaron que manejara bajo efectos de bebidas o sustancias y ratificaron la principal hipótesis: que Ernestina murió producto de una maniobra imprudente. El suicidio está prácticamente descartado.

El fatal episodio tuvo lugar en San Isidro y quedó grabado por una cámara de seguridad municipal, que constituye la prueba principal de la causa que busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

La periodista murió casi instantáneamente cuando una formación del Tren de la Costa impactó su auto mientras ella intentaba cruzar las vías con las barreras bajas. El choque fue justo del lado del conductor y le provocó profundas lesiones que luego hasta dificultaron el reconocimiento del cuerpo.

El resultado preliminar de la autopsia arrojó que Pais falleció por un traumatismo de cráneo y otras lesiones de gravedad como laceración hepática (desgarro del hígado) y una “contusión esplénica”, que es una lesión del bazo que ocurre frecuentemente por golpes en el abdomen durante accidentes viales.

Durante el procedimiento forense también se tomaron muestras de ADN y se extrajeron otras de sangre y orina, cuyos resultados se conocieron en las últimas horas.

Por otro lado, la fiscal pidió el estudio planimétrico del lugar donde ocurrió el impacto -que fue en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano- y fotografía de la zona. Según informaron las fuentes, tanto la barrera como el sistema de señalización fonoluminosa funcionaban correctamente al momento del accidente.

También ordenaron una pericia accidentológica al vehículo de Ernestina. El Honda City de la conductora, patentado a fines de 2012, se encuentra incautado bajo custodia en el playón de la Comisaría 2° de San Isidro, ubicada en Martínez.

El análisis, que será realizado por la Policía Bonaerense, podrá determinar, por ejemplo, si existió una falla en los frenos, una de tantas hipótesis posibles. La realización del estudio “puede tardar”, aseguró una fuente clave en el caso.

La identificación del cuerpo

Luego de que el personal de la Comisaría de Vicente López, Seccional 5.ª de la Policía Bonaerense se presentara en la escena del hecho, las autoridades confirmaron la muerte de la conductora. Sin embargo, para ese entonces, no había podido ser identificada porque el choque le causó lesiones profundas en el rostro.

Al realizarle una primera inspección en el interior del vehículo, los agentes tampoco hallaron documentos personales ni rastros de alcohol. A pesar de esto, tenían una sospecha de que podría tratarse de la periodista, quien ya había protagonizado un accidente de menor gravedad en marzo de este año.

Guiados por esa corazonada, los oficiales se dirigieron hacia el domicilio de la familia Pais, ubicado en la localidad de Vicente López. Tras confirmar que la mujer no se encontraba allí y que había salido de la vivienda, su familia llamó a su teléfono personal. El sonido que provino desde el interior del automóvil fue la confirmación de que la víctima era Ernestina.