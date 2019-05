Muerte de un obrero: “Hay 600 trabajadores en estas condiciones”

La mañana de ayer estuvo marcada por la tragedia sucedida en la obra de Urquiza y Paraguay, donde durante 50 años funcionó la despensa Apolo XI. Un albañil de 33 años murió aplastado luego de derrumbarse una de las paredes. El titular de Uocra aseguró que el 70% está desocupado y trabaja “fuera de la normativa legal”. Luis Lima es el obrero de 33 años que falleció en la mañana de ayer al caerse una pared en una obra en construcción. El deceso se produjo en el Hospital Centenario, donde fue derivado luego del accidente.La tragedia ocurrió en la obra ubicada en Urquiza y Paraguay, donde durante medio siglo funcionó la despensa Apolo XI, que cerró sus puertas hace apenas algunas semanas. En el lugar, se cayó la pared sobre calle Urquiza, aplastando a uno de los dos operarios que trabajaban allí, mientras que el otro resultó ileso. De acuerdo a lo informado a ElDia por Juan Carlos, el segundo de los trabajadores, luego de llegar del Hospital, cuando estaban quitando las aberturas la pared se desmoronó, causándole la muerte a su compañero, padre de tres hijos. Mañana su cuerpo será sometido a una autopsia para confirmar las causas del fallecimiento. A cargo de la misma estará un médico forense que llegará especialmente desde Buenos Aires, ya que actualmente Gualeguaychú no cuenta con un profesional para realizar este tipo de procedimientos.En diálogo con ElDía, el secretario general de la dependencia local de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), José Tofolón, dijo que Lima “era un compañero que estuvo trabajando dentro de la normativa legal y en blanco, y luego, por la falta de trabajo, los obreros buscan por cuenta propia cualquier actividad que los ayude a subsistir”. “Estos muchachos estaban trabajando por cuenta de ellos, de manera informal, porque era una demolición y trabajaban sin ningún tipo de protección. No eran obreros que estaban dentro del formato legal. Lamentablemente, esta pérdida es consecuencia del trabajo informal que los obreros toman cuando no tienen posibilidad de acceder a un trabajo estable”, explicó Tofolón. Éste no es un hecho aislado en la ciudad, ni mucho menos. Según lo informado por el mandamás de la Uocra, actualmente hay “más de 600 obreros que están trabajando en estas condiciones, es decir, fuera de la normativa legal” y “nosotros no podemos intervenir porque son actividades cuentapropistas”. “Desde el gremio advertíamos desde julio de 2016 que íbamos camino a esta situación: no había licitaciones, la obra pública estaba paralizada, no había perspectiva de trabajo. Ahora tenemos más de un 70% de mano de obra desocupada”, resumió Tofolón.Con respecto a las exigencias sobre la seguridad de los trabajadores, el Secretario General de la Uocra aclaró que todo depende de las características de cada obra. Si es de altura, el obrero tiene que contar con un arnés, un casco, la ropa adecuada y el cable de viga que lo mantiene en caso de tener algún contratiempo. “En caso de la demolición, hay que tener en cuenta el modo en que se inician los trabajos. Hay normas respecto del apuntalamiento de las paredes y, por supuesto, (se tiene que) escuchar la orden del ingeniero, arquitecto o responsable de la obra”, indicó Tofolón. Y concluyó: “Ahora se deberá revisar la cadena de responsabilidades. Si tenían que pedir permiso para hacer el trabajo, si se autorizó, si se controló, a la orden de quién trabajaban, etcétera. Cuando nosotros decimos que queremos saber que el obrero va y vuelve seguro a su casa, nos referimos justamente a esto: a que trabaje con todas las medidas de seguridad necesarias”.