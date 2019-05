Mujer denunció que un policía le pide favores sexuales para proteger a su novio preso

La mujer de 23 años aseguró que su pareja, detenido en la Comisaría 24° de Orán, Salta, es torturado por los efectivos porque ella no accede a tener relaciones con ellos. Una joven salteña de 23 años denunció en las últimas horas que efectivos de la Comisaría 24° de Orán le piden favores sexuales para preservar la integridad de su novio, detenido en dicha dependencia. La chica denunció además que por negarse a acceder a esos requerimientos, su pareja sufrió torturas por parte de los uniformados. El hombre se encuentra alojado en la dependencia policial por supuesto abuso sexual, y según su pareja, presentaba lesiones en la cara como consecuencia de golpes recibidos por los oficiales. No conforme con dicha denuncia, la mujer dice que la sobornaron a cambio de protección para su pareja y de permitirle el ingreso de un teléfono celular. La denunciante manifestó que poseía mensajes de WhatsApp del número del efectivo y mensajes de Messenger, donde él le pedía que no radicara denuncia en su contra porque lo podía perjudicar. La Fiscalía investiga el caso.