Una vecina de Federal denunció haber sido víctima de una estafa tras ser engañada con la promesa de adquirir una camioneta. Los supuestos vendedores, que se encontraban temporalmente en la ciudad, lograron que la mujer realizara varias transferencias por un total de aproximadamente 12 millones de pesos y, además, entregara su automóvil como parte de pago.

El hecho es investigado por el fiscal Martín Irurueta, de la Unidad Fiscal de Federal, quien instruyó las primeras actuaciones tras la denuncia. La modalidad empleada por los estafadores fue el denominado “cuento del tío”, mediante el cual abusaron de la buena fe de la víctima, haciéndole creer que recibiría una pick up que finalmente nunca fue entregada.

Según se informó, la mujer nunca llegó a ver el vehículo que se le prometía. Al comenzar a sospechar que estaba siendo estafada, acudió a las autoridades policiales, quienes iniciaron un operativo para localizar a los sospechosos. El procedimiento permitió interceptar a los implicados cuando se retiraban del departamento Federal con rumbo a Paraná.

Los sospechosos, identificados como dos hombres -padre e hijo- y una mujer, fueron interceptados en el puesto caminero de Sauce de Luna, sobre la Ruta Nacional 127. Fueron trasladados a la Jefatura Departamental de Policía para su identificación y quedaron imputados por el delito de estafa.

Desde la Fiscalía se ordenó el embargo preventivo de las cuentas bancarias receptoras de al menos cuatro transferencias realizadas por la víctima. También se confirmó que el automóvil entregado, un Citroën C4, fue vendido por los estafadores antes de abandonar la ciudad.

Los estafadores fueron identificados y habían estado alojados temporalmente en una vivienda de calle Cepeda. Indicaron que residían en la ciudad de Paraná.

La causa penal avanza en dos líneas: la determinación de la responsabilidad penal de los tres imputados y la recuperación del dinero transferido por la víctima. La investigación permanece abierta.

La víctima recuperó su vehículo

En un hecho llamativo, la propia víctima logró recuperar el vehículo tras solicitarlo a vecinos de Federal, que lo habían adquirido por un millón de pesos en el barrio Centenario de esa localidad. Al ser informadas de la situación y de la investigación en curso, estas personas decidieron devolver el vehículo sin oponer resistencia.

