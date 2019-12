Mujer pelea por su vida con el 85% del cuerpo quemado tras ser atacada por su pareja

Desde el jueves pasado Bárbara Balbuena, una mujer de 30 años, pelea por su vida luego de ser atacada por su pareja quien la dejó con le 85% del cuerpo quemado. La mujer alcanzó a decir, en la puerta del hospital, que había sido su novio el que la había atacado. El hombre, identificado como Cristian Sánchez, contó en su declaración que la mujer se prendió fuego sola y hasta ahora la investigación no lo identificó como un sospechoso.

Por lo pronto, la mujer y madre de tres hijos, de 12, 11 y 6 años agoniza. Tiene el 85% de su cuerpo quemado, con lesiones gravísimas en órganos vitales y una complejidad en el cuadro que hace que los médicos que la atienden hayan decidido su internación en terapia intensiva bajo coma farmacológico.

Para la mamá de la mujer, no hay dudas de la autoría del hecho:“La tenía sometida. No la dejaba usar el celular ni redes sociales. La verdad, no puedo comprender que esté pasando esto”, dijo María Ramírez. La mujer también contó que la Policía no le tomó declaración, ni ningún funcionario judicial. Recién ayer lunes, cuando se presentó en la Comisaría de la Mujer, la llevaron a dialogar en persona con la fiscal Gloria Reguan, de la UFI Descentralizada Nº 22 de Malvinas Argentinas.

Allí contó lo que sabía del caso, y hasta mostró los mensajes que le envío Soledad, la mujer que llevó a su hija al nosocomio luego de las tremendas quemaduras que sufrió.

En esos mensajes, la amiga contó: “Sé que estaban peleando nada más. Cristian llamó y fuimos enseguida, y la| encontramos así. Acá nos dijo el se seguridad que Barbi dijo que él la quiso prender fuego. Bueno, ahora ya está, mirá lo que pasó. Está muy quemada, pero consciente. Me pedía ayuda. Vinimos a los pedos”. Lo concreto es que Bárbara fue rociada con alcohol y luego prendida fuego.

Por las heridas que tiene en el cuerpo y cómo quedó la habitación, la Policía Científica considera que es prácticamente imposible que haya sido un acto autoinfligido, como dice en su defensa Sánchez, que todavía no está formalmente imputado. La fiscal del caso espera reunir más evidencia para avanzar en una acusación formal, que no es otra que intento de femicidio.

Lo cierto es que la familia reconoce diversos hechos de violencia anteriores pero Bárbara nunca se animó a hacer una denuncia formal. De hecho, María explicó que hace menos de un mes la joven había estado internada productor de un aborto espontáneo que sufrió tras una salvaje golpiza de parte de Sánchez. Como consecuencia de esa golpiza, también perdió un ovario y media trompa de Falopio.