Un aberrante asesinato conmueve a la la cuidad de Los Ralos en Tucumán. Durante la tarde de ayer, una mujer policía identificada como Manuela Medina mató a su hijo de cuatro años con un arma blanca y luego intentó suicidarse.

La mujer, quien atravesaba un duro momento personal tras vivir una escandalosa y violenta separación con su ex pareja, y padre de la víctima, se encuentra internada y con vida tras dispararse en el estómago. Este acto de autoflagelo lo cometió tras apuñalar con un arma blanca, que todavía no se definió cual es, a su hijo de cuatro años.

Según el testimonio de las fuentes policiales, la mujer de 31 años había protagonizado un episodio de violencia de género hacía un tiempo atrás, motivo por el cual le quitaron su arma reglamentaria por unos meses. Además, Medina pertenecía a la fuerza policial desde el año 2017.

El secretario de Seguridad de la provincia, Luis Ibáñez, detallo cómo fue la secuencia del hecho. Reveló qué utilizó la mujer para cometer el asesinato y de qué manera intentó quitarse la vida posteriormente.“Una empleada policial ha ultimado a su hijo de corta edad utilizando un arma blanca y después intentó quitarse la vida con un disparo en el abdomen”. Para dar intervención a la Division de Homicidios, trabajaron los médicos forenses de la Policía.

Además, Ibáñez determinó la situación actual de Medina y reveló a qué distrito pertenecía: “Fue trasladada a un Centro Asistencial de la Capital. Aún está con vida”. Además, fue él quien confirmó la edad del pequeño y contó sobre el trabajo de la mujer en la fuerza. “Es una empleada policial de la promoción 2017. Estaba trabajando en el ámbito Capital en uno de los Distritos de la Guardia Urbana”.

El padre de la víctima hizo un descargo en sus redes sociales y afirmó que si se hubieran hecho las cosas como deberían, y los controles necesarios, esto no hubiese terminado así. "Ayer me arrebataron mi vida, mi corazón, me quitaron todo. El dolor que tengo en mi alma es inaguantable, perdí a mi hijo asesinado. Sólo cinco años tenía mi súper héroe, él solo quería ser feliz y me lo quitaron ayer en un ataque de locura e inconciencia de su propia madre. Esta mañana me levanté pensando que era una pesadilla, pero me encontré con la verdad. Dos años peleé en la Justicia para que me den su tenencia demostrando todo, pero la justicia es lenta para el pobre y rápida para el rico ".

Otro policial. Otro asesinato. Y otro menor abandonado por la Justicia. Un hombre de 25 años mató a su hijo de tres años a golpes, intentó hacer lo mismo con su ex pareja y luego se mató. El hecho ocurrió hace unos días en Balcarce.

Identificado como Gastón Farías, un "reconocido" DJ de la zona, concluyó la historia que venía premeditando desde hacía un tiempo. La mujer había permitió que se de este encuentro, tras muchos meses de luchar contra él. Contra él y contra el sistema. Hacia mucho tiempo que venía denunciándolo por violencia de genero e incluso tenía un botón anti pánico.

La mujer de 33 años fue identificada como Florencia Doménico y se constató que la Policía logró llegar al lugar de los hechos gracias a que se arrastró hasta la puerta de la vivienda, y los vecinos captaron los gritos de auxilio y se acercaron a socorrerla. Cuando los efectivos policiales ingresaron, se encontraron con el peor de las imágenes. El menor asesinado en el piso y el hombre ahorcado.