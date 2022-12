Por Mónica Farabello

Las rutas guardan miles de historias apasionantes, crudas, sacrificadas. Son miles las mujeres que cada día salen a la ruta a probar suerte para llegar a su lugar de trabajo y son pocas las políticas públicas que contemplen esta realidad.

Camila Mateo, una joven estudiante de Comunicación Social de nuestra ciudad terminó de cursar su carrera de manera virtual en el primer cuatrimestre del 2020. Obligada por la pandemia y el confinamiento, Camila empezó a delinear un camino de trabajo que se encamina a finalizar en los próximos meses.

En diálogo con Ahora ElDía contó que “Mujeres a dedo nació en el verano del 2020. Mi familia tiene un almacén de barrio y ahí me encontré con Mariana, una mujer que me contó que para ir a su trabajo hacía 180 km de ida y 180 km de vuelta para ir hasta su trabajo; ella es agente sanitaria. Me sorprendió y despertó en mí una admiración profunda por su valentía y también pensé que es una locura hacer esto todos los días. A la semana hice una nota, y hablando con la Directora de una escuela, me contó que una docente hacía dedo desde Larroque para poder llegar al trabajo. En ese momento también hacía la comunicación de playa BKN y la guardavida me contó que en otro trabajo iba a dedo”.

Fueron muchas las señales que recibió Camila, hasta que en un momento, dejó de mirar hacia otro lado y decidió comenzar a trabajar en profundidad en el tema. “Las entrevisté a las tres para una nota que titulé “Mujeres a dedo”, como el documental. Tuvo muchísima repercusión y vi una cantidad de comentarios de mujeres que compartían sus mismas experiencias. Cuando noté el alcance que tuvo esa entrevista empecé a prestarle atención por el consejo de Fabián Magnota.

En paralelo, estaba sintiendo un desinterés por el tema que había elegido para mi tesina que se enfocaba en las redes sociales. Sentía más curiosidad para leer sobre lo que pasaba con las redes sociales, que el interés por escribir una tesina sobre eso. Empecé a pensar en la posibilidad de convertir Mujeres a dedo en un documental”, relató la productora y guionista.

Además, recordó que en el último cuatrimestre del 2020 se anotó en las últimas materias y en un seminario de documental donde enseñaban herramientas para realizar una tesina de producción audiovisual. “Ese fue el primer empujón que yo necesitaba para intentar darle forma a lo que ya tenía en la cabeza. Actualmente estoy trabajando con todo un equipo; no soy sólo yo”, aclaró.

“En el 2020 no pudimos grabar nada por el aislamiento y tampoco tenía mucho dinero para hacerlo porque estaba sin trabajo. Mandaba CV y nadie me llamaba, así que sentí que Mujeres a dedo me salvó emocionalmente porque en plena pandemia y sin trabajo, me dediqué a investigar y a contactarme con todas las mujeres que habían comentado en la nota inicial “, contó Camila y agregó: “Hice muchas entrevistas por zoom donde fui conociendo experiencias. Investigando me crucé con César Pibernus que es un gremialista y docente que es el único que había denunciado esta situación de docentes haciendo dedo. Era lo único que había previo a mi trabajo. Lo entrevisté y me dio herramientas muy valiosas y puntos de vista que yo no había tenido en cuenta”.

“En el 2021 seguí con el anteproyecto de la tesina. En ese mismo año se lanzó el programa Cultural Guale que es justamente para apoyar a los efectores y para alentar a quienes tenían proyectos de impacto cultural. Me presenté porque no tenía nada que perder y esperé para ver si podía conseguir los fondos para hacer el documental. Al mes me llamaron con buenas noticias y mi proyecto había sido seleccionado. Obtuve una muy buena puntuación por parte de los jurados de cinco departamentos de la Provincia”, relató.

Con ese dinero comenzó a trabajar. En septiembre empezó la filmación con cinco docentes jubiladas y con Carla, que es una enfermera que viaja de noche hacia Ibicuy. En diciembre filmaron el primer viaje a dedo con una maestra y en 2022 continúan filmando y al mismo tiempo, empezaron con la post producción, también con la ayuda del programa de Cultura Municipal.

El documental tendrá una canción original que es una forma de agradecerles a todas las mujeres que ayudaron con este trabajo, que seguramente cosechará las mejores críticas.

Actualmente Camila avanza en una encuesta para recolectar datos duros sobre las mujeres a dedo: sus edades, cuántos kilómetros recorren, cuáles son sus profesiones. Para esto la encuesta sigue vigente. Pueden contactarse con ella al 3446- 654606 y recibir el link para completar.

“Me encantaría que esto despierte la posibilidad de implementar políticas públicas para contener a estas mujeres. Seguramente se pueda hacer algo”, concluyó Camila y adelantó que “el documental va a durar una hora para que sea considerado como un largometraje por el INCA. Una vez que lo presente para licenciarme comenzará el circuito de festivales, y una vez concluido va a ser proyectado en Gualeguaychú y en la provincia”.