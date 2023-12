Camila Mateo

El martes 21 de noviembre, el gobernador electo Rogelio Frigerio presentó su futuro Gabinete, el cual está compuesto por 25 hombres y 8 mujeres. La asimetría en la composición de género y, el no cumplimiento del principio de paridad progresivo establecido por ley en la provincia para la conformación del Ministros y Secretarios (N°10844) llevó a diferentes mujeres a redactar un documento con más de 400 firmas para reclamar por el correcto cumplimiento de la ley.

En el escrito, las demandantes expresaron: “La ley de Paridad Integral es de orden público y su objeto es garantizar la paridad de género, esto es, la representación igualitaria de varones y mujeres. Es por ello, (…) que instamos al cumplimiento de los principios rectores de la ley de paridad integral. Esta ley fue producto de los más amplios consensos legislativos y del trabajo previo en el seno de la Red Multipartidaria y Multisectorial para la Igualdad. Es por ello, que las firmantes del presente nos unimos para bregar, instar, promover y requerir el cumplimiento de la ley vigente. No sólo porque es una norma entrerriana operativa, sino también porque hace a la riqueza y diversidad de los espacios institucionales. Siempre hemos dicho que sociedades más igualitarias son sociedades más justas para todos y todas”.

Una de las que firmó el documento fue la concejala peronista saliente Selva Chesini, quien manifestó que durante su gestión conformó junto a su par Andrea Noguera una red de concejalas que comenzó teniendo 30 integrantes y luego terminó nucleando a 130 mujeres funcionarias de diferentes localidades de Entre Ríos. Sin embargo, la edil no sólo apuntó contra el Gabinete que asumirá el 10 de diciembre en el reclamo, sino también que en declaraciones a Ahora ElDía tuvo una opinión punzante hacia el interior de su propio espacio.

“La verdad es que para lo único que nos usaron las mujeres de la cúpula fue para rellenar los lugares en los actos cuando ellas querían, pero sin ningún tipo de mención y ni que hablar de poder sentarnos a dialogar para tomar algún tipo de decisión en lo local o en lo provincial para construir, sino que todo lo contrario. Eso es lo que pasó con las mujeres, y es lo que más yo critico, porque con los hombres no tuvimos ni siquiera la chance de dialogar ni nada. Al intendente Martín Piaggio le presentamos la red diciéndole que era un espacio de construcción hermoso porque eran mujeres de las bases genuinas, y no tuvimos ningún tipo de respuesta. Incluso el chat sigue vigente, construimos amistades y lazos, pero no pudimos construir con las intendencias ni con los hombres ni con las mujeres de las cúpulas ninguna línea de acción, lamentablemente”, señaló a Ahora ElDía.

Sobre el motivo por el cuál las mujeres que ocupan lugares de poder dentro de la política no designan otras compañeras, Chesini reflexionó y argumentó: “Seguramente tiene que ver con esta construcción verticalista masculinizada. Si ellas persisten hoy en algún lugar es por ese ceder a este tipo de construcción. Quienes no ceden, no llegan, así de sencillo. Pero yo creo que la lucha hay que seguir dándola de a poquito. La ley de paridad es un paso importante que debe cumplir el gobierno que va a entrar como debería haberlo cumplido el peronismo. De todas formas, que no la haya cumplido no quita que este gobierno que se está conformando ahora no tenga que cumplirla”.

En tanto, Gracia Jaroslavsky, histórica dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), sostuvo en declaraciones a Ahora ElDía: “La ley de paridad y uno de los proyectos que la constituye es de mi autoría, creo que es una ley de vanguardia pues estaba basada en el rescate de un principio, más allá de las disposiciones normativas, establece un principio guía en la construcción social, no sólo es un reconocimiento o una ayuda a la mujer, establece valores que han de ayudar a una sociedad a ser mejor, más inclusiva y más equilibrada”.

Sobre la composición del Gabinete del gobernador electo, Jaroslavsky expresó: “Los reclamos deben encontrar un tiempo y un momento. Frigerio tiene una vocación transformadora y una valoración de la mujer que he visto en pocos, de manera que hay que dejar primero que asuma y después que demuestre lo que tiene para ofrecer, que es mucho más que el relato al que estamos acostumbrados . Las transformaciones se hacen, no se recitan”.

Quien también se pronunció al respecto fue Liliana Salinas, diputada provincial electa por la Libertad Avanza y que luego se abrió y conformó su propio bloque: “La importancia de la paridad de género es para garantizar la participación de la mujer en todas las Áreas. La importancia de la paridad como ley, es poder garantizar nuestros derechos como mujeres. Es una acción de discriminación positiva a los fines de garantizar la participación. De hecho pueden mirar los armados de los Gabinetes de distintos gobiernos y mujeres siempre faltan. Porque a los hombres les cuesta ceder ese lugar que nos corresponde por derecho. Siempre debimos pelear y pasan los años y seguimos haciéndolo”.

Finalmente, la dirigente y militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Nadia Burgos, ofreció una visión diferente de la ley de paridad de género, ya que al ser parte de una fuerza que cuenta con mayoría de mujeres y disidencias esto obligó a ceder lugares ocupados por mujeres a hombres.

“Nosotras estuvimos participando del debate e hicimos un aporte en el que planteamos que la ley propusiera la paridad como un piso pero no como un techo, y que de esta forma se exija paridad cuando los espacios políticos no los respeten, pero que permitan la mayoría de mujeres y disidencias como tenemos en nuestro espacio. Lamentablemente la ley quedó escrita de una forma restrictiva y algo que para unos sectores es un paso muy importante, para nosotros termino siendo una imposibilidad a la hora de marcar la expresión de género de nuestra fuera”, explicó a Ahora ElDía.