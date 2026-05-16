El encuentro realizado en la sede del Partido Justicialista Gualeguaychú reunió a legisladoras, concejalas y militantes de distintas localidades de Entre Ríos con el objetivo de fortalecer la organización del Movimiento Nacional Justicialista desde la perspectiva de las mujeres. La actividad estuvo encabezada por Victoria Tolosa Paz, Diputada de la Nación por Unión por la Patria oriunda de la ciudad de La Plata y la dirigente entrerriana Marianela Marclay, Diputada de la Nación por Unión por la Patria de Concepción del Uruguay.

“La iniciativa del encuentro busca consolidar un espacio de debate y acción política que recupere la voz del interior y proyecte un modelo federal hacia el futuro”, aseguro la dirigente platense.

Las referentes políticas destacaron que el contexto actual es adverso para la ciudadanía, con un ajuste económico que golpea a las provincias y municipios. “Se siente el ajuste muy brutal en todas las localidades del interior, no hay provincia que esté exceptuada”, señalaron, subrayando la caída de la coparticipación y el endeudamiento que afecta a los perfiles productivos y comerciales.

En este marco, las mujeres peronistas remarcaron la necesidad de reconstruir el rol femenino en la política como motor de transformación. “La propuesta se apoya en tres pilares: orden macroeconómico, equilibrio fiscal con equilibrio social y recuperación de la producción nacional. Sin orden macroeconómico no hay posibilidad de desarrollar el país, pero ese orden debe estar al servicio del proyecto productivo”, expresó Tolosa Paz.

A su vez, Marianela Marclay subrayó la importancia de que todas las decisiones dentro del peronismo —tanto las ideas como las sanciones— se tomen de manera colectiva y en el marco del partido. “Todas las decisiones que hay que tomar dentro del conjunto y dentro de lo que es el partido”, expresó, destacando que estos espacios de encuentro son fundamentales para definir lo mejor para todos, remarcando la necesidad de unidad.

La agenda federal también ocupó un lugar central. Se propuso recorrer distintas regiones del país —Mesopotamia, Cuyo, Patagonia, norte y centro— para incorporar las especificidades productivas de cada territorio. En Entre Ríos, por ejemplo, se destacó la importancia de la industria forestal como motor económico regional.

Las dirigentes aseguraron que “la crisis actual, marcada por la recesión, el endeudamiento de las familias y la caída del consumo básico, exige respuestas concretas. Hoy la sociedad necesita un peronismo que dé respuesta, que se organice y que tenga un proyecto”, afirmaron, cuestionando las políticas del gobierno nacional y la alianza del gobernador Rogelio Frigerio con Javier Milei.

El encuentro en Gualeguaychú fue el segundo de una serie de reuniones provinciales iniciadas en Concepción del Uruguay. La intención es replicar estos espacios en distintos puntos de Entre Ríos, promoviendo el debate y la construcción colectiva. “Queremos hacerlo en varios lugares de la provincia porque es una iniciativa propia de las mujeres: volver a encontrarnos, charlar y analizar la política”, señalaron.

De cara al Congreso del PJ previsto para el 13, las dirigentes coincidieron: “Hoy nos necesitamos todos juntos en el peronismo, pensándonos de puerta hacia adentro”, concluyeron, reafirmando la esperanza de que el protagonismo femenino sea clave en la propuesta política hacia el 2027.