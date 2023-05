Las mujeres que cumplieron 60 años en 2022, no tienen aportes, y tuvieron dos hijos, pueden acceder a la moratoria, descontando la deuda del haber previsional que pasará a cobrar y si cumplen con la evaluación socio patrimonial. En esos casos, se jubilan con el haber mínimo menos la cuota de la moratoria. Si exceden los parámetros socio-patrimoniales también pueden jubilarse, pero pagando la deuda al contado.

De esta manera, las mujeres sin o con pocos aportes no deben esperar a los 65 años para acceder a la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) para cobrar el 80% del haber mínimo.

Una mujer de 60 años cumplidos el año pasado puede “comprar” los años de aportes desde que tuvo 18 años (1980) hasta diciembre de 2008. Justifica así 28 años y con 2 hijos puede justificar otros 2 años por “tareas de cuidado”.



Con 61 años y un hijo ya puede jubilarse justificando 29 años por moratoria más un año por tareas de cuidado.



Si ya tiene 62 años, sin hijos puede ingresar a la moratoria por el período 1979-2008: son 29 años ya que en ese caso cada 2 años de edad por encima de 60 disminuye en un año el requerimiento de los años de aportes.



Con 64 años, se requieren 28 años de años de aportes que puede justificarlos adhiriendo a la moratoria. Con hijos necesita justificar menos años.



En esos casos, percibiría el haber mínimo bruto ($ 58.665) menos la cuota de la moratoria que no puede superar los $ 17.600. Cobraría en mano, y luego del descuento del PAMI, en torno a los $ 40.000. Una vez cancelada la deuda de la moratoria, seguirá cobrando la jubilación mínima.



En los casos en que esas mujeres superen los parámetros de la evaluación socio- patrimonial (como ingresos, gastos en tarjetas de débito y crédito, propiedades, autos, etc.) también podrán jubilarse pero cancelando la deuda en un solo pago.



Las cuotas por cada mes a regularizar se calculan de acuerdo a la llamada “Unidad de pago de deuda previsional”, cuyo valores equivalen al 29% de la base mínima imponible de remuneración vigente a la fecha de la solicitud de la prestación previsional. Hoy son $ 5.729,97 mensuales.



Así quien justifica 28 años por moratoria la deuda ascendería a $ 1.925.270 (al contado), equivalente a 32 haberes mínimos más el aguinaldo. Y en 120 cuotas representan $ 16.044 por mes.



Con esas edades esas mujeres no podrían jubilarse con la PUAM (Prestación Universal al Adulto Mayor) porque se requiere tener 65 años para cobrar el 80% del haber mínimo ($ 58.665 x 0.80): $ 46.932.



El valor de la cuota mensual (que se actualiza trimestralmente por movilidad), suponiendo un plan de pago de 90 cuotas, será de $ 11.459. Suponiendo un plan de pago de 120 cuotas, llegaría a $ 8.595. Así, el haber de $ 71.837, descontada la cuota (plan 90) sería de $ 60.378 y en el plan de 120 cuotas sería de $ 63.242, señala el informe del diario Clarín.