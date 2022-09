Por incumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para desmantelar el barrio privado y reparar el daño que se había producido al construirse sin contar con un estudio de impacto ambiental, la Justicia ordenó aplicar una multa de 200 mil pesos diarios al Gobierno de Entre Ríos, la Municipalidad de Pueblo Belgrano y la empresa Altos de Unzué SA, la firma dueña del complejo Amarras.

La medida fue adoptada por el juez Ricardo Mudrovici, titular del Juzgado Civil y Comercial N°3 de Gualeguaychú, y fue en respuesta a una demanda de ejecución de sentencia iniciada por el exlegislador provincial Julio Majul, quien había pedido la aplicación de una multa diaria de $500 mil.

El 11 de julio de 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había dejado sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos mediante la cual había rechazado la acción de amparo interpuesta por el abogado local y ex legislador Julio Majul.

Entonces, se ordenó que cesen las obras y se reparen los perjuicios ambientales producidos por la construcción del barrio náutico Amarras, de la empresa Altos de Unzué SA, ubicado en Pueblo General Belgrano, sobre la costa del río Gualeguaychú.



El desmantelamiento que debía realizarse en 180 días nunca se ejecutó hasta el momento por lo cual ahora la Justica local establece esta sanción económica sobre las tres partes denunciadas por el abogado Julio Majul.

La respuesta de Pueblo Belgrano

“Seguramente vamos a apelar a través de los abogados del Municipio porque si no, en un mes, se funde Pueblo Belgrano”, afirmó por su parte el intendente Mauricio Davico.

“Hay jueces que son probos y otros a los que no les importa nada y toman estas decisiones que perjudican a una comunidad. Espero que, algún día, el juez nos dé una explicación porque no le importa el destino de un pueblo”, agregó en declaraciones a LT 41.

“Amarras recibió una injusticia, pero también la Provincia y el Municipio con estos fallos. Es lo más insólito que vi, esto no tiene explicación. No hemos tenido suerte en que nos toquen jueces probos que pidieran ver los estudios hidráulicos donde dice que Amarras no genera inundación. Nunca un juez vio los estudios”, protestó.

“Obligan a la empresa a recomponer el ambiente pero no te dicen qué se dañó, ni dé que forma. Es todo en el aire. Eso me preocupa porque son jueces presionados y que tienen miedo al escrache de los ambientalistas y terminan haciendo aberraciones jurídicas, es vergonzoso”, concluyó.