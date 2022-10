En la tarde de este viernes personal de la Aduana detectó la maniobra: un circo argentino que buscaba instalarse en el Uruguay quiso sortear la frontera con materiales que no habían sido declarados.

Fuentes cercanas informaron a Ahora ElDía que se trata de una infracción a la ley y no de un delito. En este sentido se aclaró que no se buscaba pasar nada ilegal, pero no se habían declarado todos los materiales que iban a cruzar al Uruguay, entre ellos, sillas, y elementos de sonido, entre otras cosas.

La multa se elevó a un valor superior a los 4 millones de pesos y la posterior retención de los bienes materiales, hasta tanto se presente la documentación correspondiente que acredite el origen y propiedad de los elementos.

Actualmente todo se encuentra en trámite.