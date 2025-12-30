El Juzgado de Faltas de Paraná impuso su sanción para el conductor imprudente que se volvió viral tras manejar por las barrancas del Parque Urquiza en su camioneta.

Deberá pagar más de $30 millones, trabajar en el Balneario Thompson durante el verano y comprar 20 árboles. Además, le quitarán la licencia por un año.

AHORA accedió a la resolución firmada por la jueza de Faltas N° 2, Marisol Poidomani, quien resolvió las actuaciones contra Misael Fabián Reding, quien no compareció ante la notificación oficial y fue declarado “en rebeldía”, lo que constituye un agravante dentro de la acusación.

Multa millonaria, tareas comunitarias y compra de árboles

El conductor deberá pagar 22.800 Unidades Fijas, por lo que la erogación de dinero será millonaria. Cada U.F. equivale a un litro de nafta súper del Automóvil Club.

Para reparar el daño ocasionado al espacio público, tendrá que comprar 20 árboles de la especie Lapachos amarillos al Parque Botánico y entregarlos, en 10 días, al Juzgado de Faltas. Cada árbol tiene un valor de entre $20.000 y $40.000 en el mercado.

Además, los ejemplares deberán ser de buena calidad, de 1,8 a 2 metros de altura, envasados, de 1,5 a 2,5 cm de diámetro a la altura del pecho, según se especificó.

En tanto, el trabajo comunitario que deberá prestar será de tareas de mantenimiento y limpieza del Balneario Thompson, en el horario de 11 a 16, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

Le quitaron el carnet y no podrá conducir por un año

Otra de las disposiciones del fallo indica la revocación de su licencia y la confirmación de su inhabilitación para conducir durante 365 días corridos, que empiezan a contar a partir de la notificación oficial de la resolución. También, se pidió el secuestro de su camioneta marca Toyota.