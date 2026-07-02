El Mundial 2026 continúa este jueves con tres encuentros correspondientes a los 16avos de final. Seis selecciones buscarán avanzar a la próxima ronda en una jornada que podrá seguirse por distintas señales de televisión y plataformas de streaming en Argentina.

La actividad comenzará a las 16, cuando España enfrente a Austria. El seleccionado español llega como uno de los candidatos tras finalizar primero e invicto en el Grupo H, mientras que los austríacos se clasificaron como segundos de Argentina en el Grupo J.

Desde las 20, será el turno de Portugal y Croacia, en uno de los cruces más atractivos de la jornada. Los portugueses avanzaron como escoltas del Grupo K, mientras que Croacia consiguió el segundo puesto del Grupo L tras recuperarse de una derrota en el debut. El encuentro será transmitido por Telefe, DSports y Disney+.

La programación se completará a la medianoche, a las 0 horas de la madrugada del viernes, con el duelo entre Suiza y Argelia. Los suizos terminaron segundos en el Grupo B, mientras que el conjunto africano -que compartió grupo con Argentina- logró meterse entre los mejores terceros de la fase de grupos para seguir en carrera. El partido podrá verse por DSports y TyC Sports.

Los ganadores de España-Austria y Portugal-Croacia se enfrentarán entre sí en los octavos de final, mientras que el vencedor de Suiza-Argelia avanzará por la otra llave del cuadro.

Los 16avos de final continuarán este viernes con otros tres encuentros, entre ellos el esperado cruce de la Selección Argentina frente a Cabo Verde, que definirá uno de los lugares en los octavos de final.