El Mundial 2026 vivirá este jueves 25 de junio una jornada decisiva con seis encuentros correspondientes a los grupos D, E y F. Los partidos de cada zona se jugarán en simultáneo para definir las posiciones finales y los equipos que avanzarán a los octavos de final.

La actividad comenzará a las 17 (hora de Argentina) con los dos compromisos del Grupo E. En el MetLife Stadium de East Rutherford, Ecuador se enfrentará a Alemania, que ya aseguró el primer puesto del grupo. En simultáneo, Curazao jugará frente a Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, con ambos seleccionados buscando un lugar en la siguiente ronda.

A partir de las 20, el Grupo F tendrá sus partidos decisivos. Túnez se medirá con Países Bajos en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, mientras que Japón enfrentará a Suecia en el AT&T Stadium de Arlington. Los neerlandeses y los japoneses llegan con posibilidades de terminar como líderes del grupo.

La jornada cerrará desde las 23 con la definición del Grupo D. Paraguay chocará con Australia en el Levi's Stadium de Santa Clara, en un duelo clave por la clasificación, mientras que Turquía se enfrentará al ya clasificado Estados Unidos en el SoFi Stadium de Inglewood.

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