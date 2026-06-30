El cuadro completo de los 16avos de final del Mundial 2026, comenzó este domingo y se extenderá hasta el viernes 3 de julio con un total de 16 encuentros.

La Selección argentina, que terminó como líder del Grupo J, jugará el viernes 3 de julio a las 19:00 (hora argentina) frente a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en busca de un lugar entre los 16 mejores del certamen.

Ya se disputaron cuatro partidos de los 16avos de final: Canadá venció 1 a 0 a Sudáfrica el pasado domingo, mientras que en la jornada del lunes Brasil venció 2 a 1 a Japón, Paraguay hizo historia y eliminó a Alemania por penales, y en el último partido del día; Marruecos dejó en el camino a Países Bajos en la tanda de penales.

Este martes continúa la actividad con tres cruces que definirán a los nuevos clasificados a la siguiente ronda: Costa de Marfil vs. Noruega (14:00) en Dallas, Francia vs. Suecia (18:00) en Nueva Jersey, y para cerrar el día se enfrentan México vs. Ecuador (22:00) en el mítico Estadio Azteca.

El miércoles 1° de julio será el turno de Inglaterra vs. República Democrática del Congo (13:00) en Atlanta, Bélgica vs. Senegal (17:00) en Seattle y Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (21:00) en San Francisco.

Los cruces continuarán el jueves 2 de julio con España vs. Austria (16:00) en Los Ángeles, Portugal vs. Croacia (20:00) en Toronto y Suiza vs. Argelia, que comenzará a las 00:00 del viernes 3 en Vancouver.

Finalmente, el viernes 3 de julio, además del partido de Argentina, Australia se enfrentará a Egipto desde las 15:00 en Dallas, mientras que Colombia cerrará la instancia frente a Ghana a las 22:30 en Kansas City.

Fuente: NA