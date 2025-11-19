El Mundial 2026 está cada vez más cerca y -a poco menos de un mes para el sorteo- se definieron los doce cabezas de serie para la cita mundialista próxima a tener lugar en Estados Unidos, México y Canadá, con la presencia de la Selección Argentina dentro de la nómina.

De cara al sorteo próximo a desarrollarse este viernes 5 de diciembre en Washington donde 48 seleccionados se dividirán en cuatro bombos con 12 equipos en cada uno, tras finalizar las Eliminatorias de la UEFA se terminaron de conocer a los partícipes del primer bolillero.

Junto a los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos, por el Ranking FIFA también España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania tendrán la distinción de ser cabezas de serie. Ventaja que le permite evitar a los primeros clasificados en el organigrama del ente regulador del fútbol a nivel mundial.

A la espera del sorteo, ya se sabe que México será ubicado en el grupo A y tendrá el honor de inaugurar el torneo al jugar el 11 de junio en el estadio Azteca. A su vez, Canadá estará ubicado en el grupo B (jugando el tercer juego del torneo) y Estados Unidos en el grupo D (con el cuarto juego del certamen), debutando ambos el 12 de junio.

Los doce cabezas de serie en el Mundial 2026

México (ya ubicado en el grupo A)

Canadá (grupo B)

Estados Unidos (grupo D)

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Portugal

Países Bajos

Brasil

Bélgica

Alemania