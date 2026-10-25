Desde el lunes 19 hasta este domingo 25 de octubre, Gualeguaychú vivió una semana única como sede del Campeonato Mundial de Canotaje de Maratón 2026. Una competencia realizada por primera vez en Sudamérica que convocó a más de 700 palistas provenientes de más de 40 países. Pero más allá de su relevancia y atractivo a nivel deportivo, el evento resultó sumamente significativo para la ciudad por varios motivos, tanto económicos como sociales.

En primer lugar, reactivó la economía local vinculada al turismo, fundamentalmente el sector hotelero y gastronómico, aunque los comerciantes y algunos prestadores de servicios también resultaron favorecidos por el gran movimiento de visitantes y vecinos. Agustín Rosado, integrante de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG), habló al respecto en Cero y Bolazo Stream y expresó: “Venimos de tres inviernos difíciles. El de este año fue el que más se sintió, y sabiendo cómo está el bolsillo de nuestros clientes, encontrarnos con este evento ahora es una hermosura. Entre semana, recorrer la zona de los locales gastronómicos es terrible. Entre colegas hablamos que hoy no tener pérdidas, ya es un éxito. Los precios están muy retraídos, y las ganancias también. Si subís los precios ya no vendés. Todas estas cosas nos dan un envión y son buena publicidad para la ciudad”.

En ese sentido, consideró que Gualeguaychú “tiene una red de contención muy grande para la masividad” y que “es una ciudad para eventos”: “Los extranjeros la ponderan mucho. Nunca tuve un público así en 23 años. Nos arrimamos y nos cuentan lo contentos que están, con la pista, los atardeceres, y la calidez de la gente. Me contó un organizador que cuando lo hicieron en Polonia, no había nadie mirando. Ellos no pueden creer y están asombrados con la participación de la ciudad, algo que no les ha pasado en otros mundiales”, observó.

Crédito: MR Fotografía.

Esto último se vio reflejado en los testimonios que recogió Ahora ElDía durante la ceremonia inaugural realizada el miércoles por la tarde. Conversando con palistas de distintos países y categorías para conocer su impresión sobre la ciudad, todos resaltaron la hospitalidad y amabilidad de los gualeguaychuenses, así como también la belleza natural del río y la Costanera.

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“La ciudad es tan linda y se ve tan viva”, dijo la joven canadiense Victoria Tran, medallista de plata en la categoría C1 Junior Femenina. “Es una ciudad increíble, y me está encantando la organización del evento”, comentó a su vez la brasileña Thais Freitas, quien se consagró con la medalla de oro en la categoría Paracanotaje VL3 Femenino. Por su parte, Mateusz, un palista de la delegación polaca contó que le llamó la atención el verde y la belleza de Gualeguaychú en contraste con Buenos Aires, y que los locales “son muy tranquilos y agradables, siempre sonríen y te saludan”. Lo mismo opinó la joven italiana Sofía Postolachi: “Sin duda me gusta la hospitalidad de la gente; todos sonríen, son muy simpáticos y cariñosos”. El palista brasileño Roberto Maehler coincidió en esta observación y sumó elogios a nuestro río, destacando que es ideal “para practicar y competir en largas distancias”.



Estas reacciones no son casualidad. Tienen que ver con el impacto social claramente positivo que tuvo el Mundial de Canotaje para los gualeguaychuenses. La idiosincrasia local, que tiene por costumbre el trato amable y el gusto de recibir con brazos abiertos a los visitantes, no pasó desapercibida para las delegaciones extranjeras. Esto, sumado a la curiosidad que despertó un evento de estas características, hizo que vecinos de todas las edades se acercaran a mirar la competencia y a compartir e interactuar con los deportistas. Estudiantes y jóvenes creadores de contenido en redes sociales conversaron y se sacaron fotos con los atletas, enseñándoles sobre nuestro país y cultura y contribuyendo a crear un ambiente distendido y de intercambio para todos.

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Lo mismo hicieron los comerciantes, sobre todo aquellos con puestos de indumentaria deportiva, merchandising del Mundial y productos regionales dispuestos a lo largo del circuito. “Los extranjeros están enloquecidos con los mates, muchos han venido a comprar el suyo. Les enseñamos a tomarlo, cómo se prepara e incluso les hemos vendido yerba. Se van chochos con sus mates”, contó a este medio Verónica, la dueña de uno de los stands de regionales.

Una de las instancias más significativas de la semana fue la inauguración oficial, que tuvo lugar el miércoles, si bien las competencias habían comenzado el lunes. La ceremonia, denominada “Gualeguaychú abraza al mundo”, contó con una participación multitudinaria y dos momentos clave: el desfile de banderas de cada país, llevadas por estudiantes de escuelas deportivas acompañados por los atletas; y la participación del Carnaval del País, donde integrantes de las cinco comparsas, la batucada Sonido de Parche y la banda Furia del Oeste sorprendieron con su música y baile.



Crédito: MR Fotografía

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Un precedente para próximos megaeventos

Aunque Gualeguaychú está acostumbrada a recibir grandes contingentes de visitantes, como ha sucedido con los fines de semana largo de Carnaval, y las grandes exposiciones y recitales, este evento trajo consigo características distintas, tanto por el desafío logístico de organizarlo, ponerlo en marcha y sostenerlo a lo largo de una semana, como por haber puesto a la ciudad ante los ojos de otras culturas. De esta manera sienta un precedente para la realización de nuevos eventos de esta magnitud, algo que en lo deportivo sólo se había visto a menor escala con las dos competencias IronMan que se hicieron en 2024 y 2025.



Según adelantó a este medio el intendente Davico, las posibilidades de que Gualeguaychú vuelva a tener un evento de estas características en el mediano o corto plazo “son altas”, por cómo se está desarrollando la competencia y por su organización: “El presidente de la Federación Internacional de Canotaje está encantado con la ciudad, con la gente y la organización; con cómo se hizo todo de manera compacta en la Costanera. Tenemos un gran escenario. Hay gente que está puntuando los baños, la limpieza, y eso hace que tengamos altas probabilidades de tener dos torneos muy importantes. Un mundial, quizá más grande que este, pero para el cual hay que postularse; y lo más seguro es trabajar sobre un Panamericano para el año que viene al que vendrían más atletas todavía. Pero tenemos que ir paso a paso”, señaló.







Por su parte, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, quien asistió al Mundial de Canotaje el viernes por la mañana, remarcó que “si un evento sale bien, es la carta de presentación para otros que se puedan dar en el futuro”. Además, destacó tanto el desempeño de Gualeguaychú como anfitrión como el nivel de la competencia.



Por otro lado, Davico también aseguró que este domingo estará presente el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, aunque no especificó en qué momento de la jornada.

El acto de cierre del evento se realizará a las 17.30 en el mirador frente a la Plaza de los Amigos, donde se han dispuesto las banderas y se montó para la entrega de medallas. Las autoridades lanzaron una invitación a toda la comunidad a ser partícipe del cierre de un evento que, sin lugar a dudas, superó las expectativas y quedará en la historia de Gualeguaychú.