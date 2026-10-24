Gualeguaychú vivió una semana histórica. Desde el río que atraviesa la ciudad, más de 700 palistas de distintos países protagonizaron el Campeonato Mundial de Canotaje Maratón 2026, un acontecimiento deportivo internacional que puso a la ciudad en el centro de la escena y la mostró ante el mundo.

Después de jornadas de competencia de alto nivel, miles de personas acompañando desde la Costanera y una intensa actividad que movilizó a deportistas, equipos técnicos, organizadores, trabajadores y voluntarios, llegó el momento de despedir a quienes hicieron posible este encuentro.

Por eso, este domingo a las 17.30 horas, invitan a toda la comunidad a reunirse en la Costanera para acompañar a las delegaciones en el cierre del Mundial. Será una oportunidad para agradecerles a los atletas por el espectáculo deportivo que brindaron, por haber elegido las aguas del río Gualeguaychú para competir y dejar una huella en la historia de la ciudad.

El campeonato trascendió las regatas. Durante una semana, Gualeguaychú recibió visitantes de distintos puntos del país y del mundo, mostró sus paisajes y su capacidad organizativa y puso en valor el río como escenario de grandes acontecimientos. El movimiento generado también alcanzó a los sectores gastronómico, turístico y comercial, con la participación de numerosos actores de la comunidad.