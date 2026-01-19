LO ANUNCIÓ ADORNI
Mundial de fútbol 2026: la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección Argentina
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este lunes que la TV Pública y Radio Nacional “transmitirán todos los partidos” de la Selección argentina en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos, Canadá 2026.
“La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026”, señaló en un mensaje que difundió en la red social X.
Asimismo, añadió: “Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos”.