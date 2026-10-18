El emblemático palista gualeguaychuense Roberto “Tito” Palacios iniciará este lunes su decimotercera participación en un Campeonato Mundial de Canotaje Maratón.

El debut de Palacios se concretará en la jornada inaugural del lunes 19 a las 14.05, cuando compita en la prueba C1 Máster A. Su participación continuará el martes 20 a partir de las 13.15 en C2, en dupla con el palista colonense Claudio Paiva.

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En el tramo final del certamen, el palista local competirá en la categoría Sénior. El jueves (11 horas) disputará la competencia de C1 Short race sobre una distancia de 3,6 kilómetros, mientras que el domingo (10.05) volverá a presentarse en C2 junto a Paiva para cerrar la actuación de la delegación local.

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Además de la presentación de Tito Palacios, la delegación local contará con la participación de otros palistas del club Regatas que dirán presente en distintas categorías del certamen internacional.

La actividad para los representantes de la ciudad comenzará este lunes 19 desde las 9 horas, cuando Jorge Fernández dispute su segundo Mundial en K1 Máster, en simultáneo con la largada de Nahuel Montiel en la categoría Máster B, siendo protagonistas de las primeras pruebas oficiales.

La nómina local continuará su participación durante los días siguientes. El miércoles 21 a partir de las 14.35, Katya Valentina Unrein saldrá al agua en la prueba de KLM 3 Paracanotaje. Por su parte, Carmina Gómez Gusalli —la deportista más joven de la delegación de Gualeguaychú— completará la agenda de los representantes locales el jueves 22 desde las 8.30 horas en la competencia de C1 Women.