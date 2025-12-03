El fútbol argentino está de luto. El Club Luján confirmó la muerte de su entrenador, Santiago Fredes, quien a los 35 años había llevado al equipo hasta el Reducido de la Primera C y hace poco más de un mes había renovado su contrato para 2026.

“El Club Luján comunica con profundo dolor y tristeza que nuestro director técnico Santiago Fredes ha sido declarado con muerte cerebral” publicó este martes el club a través de un mensaje en sus redes sociales.

Fredes jugó en Flandria, Defensores Unidos, Excursionistas y en Luján, club en el que se retiró y comenzó su carrera como entrenador: primero como coordinador de las divisiones inferiores y, en 2024, como director técnico del plantel profesional.

Este año llevó al equipo a disputar los cuartos de final del Reducido por el ascenso, donde cayó ante Sportivo Barracas. En octubre, además, había renovado su vínculo por una temporada más.

Fredes permanecía internado desde el 24 de noviembre. El medio Ladrán Sancho de Luján informó que los médicos le habían diagnosticado “una enfermedad autoinmune que deterioró su estado de forma súbita e inesperada”.

La institución lo había confirmado varios días después, que Fredes se encontraba internado por una “situación delicada”. Este martes, varios clubes de la categoría los despidieron en las redes sociales.

“Desde el Club Social y Deportivo Flandria lamentamos profundamente el fallecimiento de Santiago Fredes. El Pulga vistió nuestra camiseta durante el año 2011 y fue un gran referente del Club Luján, tanto como jugador, coordinador y entrenador. Abrazamos y enviamos nuestras más sinceras condolencias a todos sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento“, publicó Flandria, uno de los clubes en los que desarrolló su carrera como futbolista.

