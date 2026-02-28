La muerte de Ali Khamenei, líder supremo del régimen iraní, fue confirmada por el presidente estadounidense Donald Trump tras los ataques aéreos conjuntos lanzados por Estados Unidos e Israel sobre Teherán. Durante varias horas hubo incertidumbre sobre su paradero, hasta que el mandatario norteamericano anunció en la red Truth Social que el ayatollah había fallecido. En su mensaje, sostuvo que se trataba de un acto de justicia y afirmó que el hecho representa una oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país.

Previamente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, había señalado en un discurso televisado que existían “indicios” de que Khamenei no había sobrevivido a los bombardeos contra su complejo de seguridad en el centro de la capital iraní. Más tarde, medios israelíes informaron que tanto Trump como Netanyahu habrían visto una imagen del cuerpo. La cadena pública KAN indicó que altos funcionarios fueron notificados de su muerte y que el cadáver fue retirado de los escombros, mientras que Channel 12 aseguró que se mostró una fotografía a ambos dirigentes.

Khamenei ocupaba el cargo de líder supremo desde 1989, cuando sucedió al ayatolá Ruhollah Khomeini, figura central de la Revolución iraní de 1979. Antes había sido presidente entre 1981 y 1989, convirtiéndose en el primer clérigo en ejercer esa función. Para asumir como máxima autoridad religiosa y política fue necesaria una reforma constitucional que habilitó su designación, tras la cual recibió el título de gran ayatolá.

Nacido en Mashad en 1939, provenía de una familia clerical y se formó en Najaf y Qom. Discípulo de Khomeini y opositor del sah Mohamed Reza Pahlavi, fue encarcelado en varias ocasiones antes del triunfo revolucionario. Luego ocupó cargos relevantes en el nuevo régimen, como la comandancia de la Guardia Revolucionaria, un escaño parlamentario y la dirección del Partido República Islámica.

En 1981 sobrevivió a un atentado de los Muyahidines del Pueblo que le dejó secuelas en la mano derecha. Ese mismo año ganó la presidencia y gobernó durante dos mandatos en plena guerra entre Irán e Irak, lo que consolidó su posición dentro del sistema. Su designación como líder supremo fue polémica, ya que inicialmente se había señalado como sucesor al ayatolá Hosein Ali Montazeri, pero con el tiempo logró afianzar su poder mediante el control de las principales instituciones y el fortalecimiento de la Guardia Revolucionaria.

Durante su mandato, cinco presidentes ejercieron bajo su autoridad, entre ellos el recientemente fallecido Ebrahim Raisi. El período más tenso se dio con el reformista Mohamed Jatami, cuyas posturas aperturistas derivaron en restricciones políticas. En el plano internacional, sostuvo una línea antinorteamericana y antiisraelí, impulsó el programa nuclear iraní —que motivó sanciones— y respaldó a grupos como Hezbollah, Hamas y los hutíes. En el ámbito interno, la represión fue constante, especialmente tras la muerte de Mahsa Amini en 2022. La sucesión se presenta incierta y abre interrogantes sobre el futuro político de Irán.