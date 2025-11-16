La autopista Buenos Aires-La Plata volvió a ser escenario de un grave episodio este sábado, cuando un niño de 9 años murió tras ser atropellado a la altura de Quilmes, lo que derivó en un corte total y serios incidentes en la traza.

El hecho ocurrió pasado el mediodía en el kilómetro 18, en jurisdicción de la Comisaría 8va. de Quilmes, donde un menor fue arrollado por un Volkswagen Up gris, que luego fue interceptado por personal del Destacamento Vial Hudson en la bajada de Bernal (Km 17.500), sobre las calles Espora y España.

Fuentes policiales informaron que el rodado era conducido por Patricio Nicolás Passarello, de 25 años, empleado y domiciliado en La Plata. El joven fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia correspondiente por orden de la UFI Nº 22 del Departamento Judicial Quilmes.

Instantes después del siniestro, alrededor de un centenar de vecinos de Villa El Monte, allegados a la víctima, comenzaron una protesta sobre la autopista, cortando ambos sentidos en reclamo de justicia. La medida generó varios kilómetros de demoras y dejó varados a colectivos y automovilistas.

En tanto, pasajeros de un ómnibus de la línea 129 que circulaban hacia La Plata contaron que la situación se volvió hostil: “Arrojaron piedras y golpes contra el colectivo”, relató una pasajera a la agencia Noticias Argentinas, en medio de la tensión.vhAhhQ

De todas maneras, y con el correr de las horas se liberaron dos carriles, aunque el tránsito continuaba reducido y con demoras significativas.

Fuente: NA