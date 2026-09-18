A LOS 92 AÑOS
Murió Blas Jaime, el último chaná parlante
Tenía 92 años y había aprendido una lengua que se creía extinta, gracias a su madre. Profundo pesar en la comunidad por su partida.
Falleció este jueves a los 92 años, Blas Jaime, conocido por ser el último Chaná Parlante. Así lo dio a conocer la Sociedad Italiana de Paraná, a través de un sentido posteo en las redes sociales.
Jaime había nacido en el departamento Nogoyá en 1934 y a los 12 años había aprendido gracias a su madre la lengua de sus antepasados: el chaná, que se creía extinto hacía 200 años.
Según supo este medio, Jaime será velado en su domicilio de barrio El Morro de Paraná.
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