Falleció este jueves a los 92 años, Blas Jaime, conocido por ser el último Chaná Parlante. Así lo dio a conocer la Sociedad Italiana de Paraná, a través de un sentido posteo en las redes sociales.

Jaime había nacido en el departamento Nogoyá en 1934 y a los 12 años había aprendido gracias a su madre la lengua de sus antepasados: el chaná, que se creía extinto hacía 200 años.

Según supo este medio, Jaime será velado en su domicilio de barrio El Morro de Paraná.