Murió Carlos Babington. El exjugador que fue uno de los máximos ídolos de Huracán falleció este miércoles a los 77 años. En el conjunto de Parque Patricios tuvo dos etapas como futbolista y también fue entrenador y presidente.

El Gringo dejó un grato recuerdo por el Globo como futbolista porque debutó en 1969 y en 1973 fue campeón del Torneo Metropolitano, en un histórico equipo que dirigió César Luis Menotti. Luego tuvo un paso por la segunda de Alemania, en Wattenscheid, y regresó a Huracán en 1978. Estuvo allí hasta el 82 y después tuvo etapas en Estados Unidos (Tampa Bay Rowdies) y Junior de Colombia, donde se retiró en el 83.

El talentoso zurdo que brilló en el fútbol local también representó a la Selección Argentina, con la que disputó el Mundial de Alemania 1974, en el que anotó un gol en cinco presentaciones, pero eso no alcanzó para evitar la eliminación del conjunto nacional en la segunda fase.

Su carrera como entrenador inicio en 1986 en Platense y contó con cuatro etapas en Huracán, lo que reflejó su relación con la institución porteña. Fue quien devolvió al Globo a Primera en dos ocasiones, cuando conquistó los torneos de segunda división en las temporadas 1989/90 y 1999/00. Lo mismo consiguió con Banfield en el 92/93. También dirigió a Racing (1993), River (1995), León de México (2001-02) y Chacarita (2003).

Pese al gran recuerdo que dejó como jugador y técnico, su legado se vio afectado por su presidencia en Huracán entre 2006 y 2011, ya que cuando se fue afrontó un juicio por administración fraudulenta junto a su hijo, quien era secretario general. Primero fue sobreseído y luego se revocó ese falló. Desde entonces, tras ser embargado y aunque el proceso nunca finalizó, no pudo regresar al Ducó porque su relación con los hinchas se quebró.

“Me entristece no poder ir a la cancha a ver al equipo pero por suerte ando seguido por Parque Patricios porque voy a visitar a mi hermano. Lamentablemente Huracán me hizo juicio y todavía no terminó. Voy a volver a la cancha cuando la justicia determine que yo no le hice daño a Huracán", se defendió en 2024 en una nota con TN.

Hoy, su partida deja un vacío en quienes vieron a aquel gran volante que brilló con la camiseta del Globo y que también llegó a representar al seleccionado nacional.

Fuente: TyC Sports Online