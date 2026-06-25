Daniel Castellani, una de las figuras más importantes de la historia del vóley argentino, murió este jueves tras una larga lucha contra una grave enfermedad. La noticia fue confirmada por la FeVA, que destacó su legado dentro y fuera de la cancha.

Castellani tenía 65 años y fue referente de la generación que cambió la historia de ese deporte en el país. En su etapa de jugador, tuvo un protagonismo central en la histórica camada de los años 80 que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y también obtuvo el tercer puesto en el Mundial de 1982.

Luego continuó ligado al vóleibol desde el banco de suplentes. En 1993, asumió la selección argentina masculina, con la que alcanzó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Mar del Plata 1995, la clasificación para los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, el octavo lugar en el Campeonato Mundial de 1997 y la sexta posición en la Liga Mundial 1999.

Su existoso ciclo como entrenador se extendió en el club Bolívar, al que llevó dos veces a la consagración a nivel nacional (2002/2003 y 2003/2004). También conoció la gloria en Polonia, donde además dirigió al equipo nacional y fue gandor del Campeonato Europea.

Durante los últimos años se desempeñó como entrenador de Las Panteras, el seleccionado argentino femenino.

El mensaje de la FeVA

“Con profundo dolor la Federación del Voleibol Argentino lamenta comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani este jueves 25 de junio luego de una larga lucha contra una grave enfermedad”, expresó la FeVA en un comunicado.

Además, desde la entidad remarcaron: “Castellani marcó la historia del voleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha”.

“Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino. ¡¡¡Gracias por todo Daniel!!!”, agregaron.

Fuente: DeporTV