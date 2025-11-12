"AMISTAD INCONDICIONAL"
Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández
El expresidente comunicó la noticia a través de sus redes sociales; lamentó perder su “amistad incondicional que solo algunos humanos” le dieron
Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández, murió este jueves. La noticia fue anunciada por el exmandatario, quien lamentó su pérdida a través de sus redes sociales.
“Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio. En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido. Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!“, escribió en Instagram.