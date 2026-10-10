Este sábado 10 de octubre se conoció el fallecimiento de Eduardo Solari, un histórico dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos. El político contaba con una extensa trayectoria en el ámbito legislativo, partidario y en la gestión municipal de Paraná.

Su militancia comenzó a consolidarse durante la década de 1970, periodo en el cual se identificó con los ideales de la Junta Coordinadora Nacional. Tras el retorno de la democracia en 1983, se sumó al sector Renovación y Cambio, liderado por el expresidente Raúl Alfonsín.

A lo largo de su carrera, Eduardo Solari fue elegido diputado provincial en dos oportunidades y se desempeñó como concejal de Paraná. En el Ejecutivo local, integró el área de Acción Social durante la primera intendencia de Sergio Varisco, entre 1999 y 2003. Posteriormente, durante el segundo mandato del exintendente, estuvo al frente de las secretarías de Gestión Comunitaria y de Derechos Humanos.

Según informó APF Digital, los restos del dirigente serán velados este sábado 10 de octubre, entre las 17 y las 21 horas, en la sala de Sasfer, ubicada en Urquiza 431 de Paraná. El sepelio está previsto para este domingo 11 de octubre, a las 10 horas, en Solar del Río.