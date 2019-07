Murió el boxeador ruso Maxim Dadashev, tras un brutal combate

Dadashev, de 28 años y de peso superligero, había sido operado de urgencia tras padecer una hemorragia cerebral en la pelea que perdió por nocaut técnico al no salir a disputar el duodécimo round.

Su entrenador, Buddy McGirt, fue quien notó que el boxeador no estaba en condiciones de continuar. "Detendré la pelea, Max, la detendré. Has recibido muchos golpes, por favor Max, déjame hacer esto, ¿vale? ¡Mírame, por favor! Has recibido muchos golpes! ¡Si no lo hago, entonces el árbitro lo hará, por favor!", le suplicó. Dadashev apenas alcanzó a asentir. Tras esa secuencia no pudo mantenerse en pie e inmediatamente fue hospitalizado.

Hasta el combate contra Matías, Dadashev estaba invicto tras 13 peleas como profesional, con 11 triunfos por la vía rápida.