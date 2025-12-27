La víctima fue identificada como Matías Lares, de 35 años y oriundo de Gualeguay, quien permanecía internado en estado crítico en el Hospital San Antonio de Gualeguay desde la noche del jueves, cuando fue atropellado mientras circulaba en bicicleta.

El hecho se produjo cuando el ciclista fue impactado por una camioneta Jeep Renegade conducida por una mujer de 53 años, que se desplazaba desde Córdoba hacia Gualeguaychú. A raíz del choque, Lares sufrió múltiples traumatismos y fracturas, por lo que fue derivado de urgencia a terapia intensiva, donde finalmente se produjo su deceso.

De acuerdo a la información policial, el hombre no llevaba documentación al momento del accidente, lo que demoró su identificación. Recién horas más tarde, y tras una denuncia por averiguación de paradero, se logró confirmar su identidad mediante características físicas y elementos personales.

Además, se indicó que minutos antes del siniestro se había recibido un llamado alertando sobre la presencia de un ciclista que circulaba de manera irregular sobre la ruta. Un móvil policial realizaba recorridas preventivas en la zona cuando ocurrió el impacto. La conductora del vehículo manifestó que no logró evitar la colisión debido a una maniobra imprevista realizada por el ciclista.