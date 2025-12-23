Vince Zampella, figura destacada del desarrollo de videojuegos y mente impulsora detrás de franquicias como Call of Duty y Apex Legends, falleció el 21 de diciembre de 2025 en un accidente automovilístico ocurrido en la Angeles Crest Highway, en el sur de California. Tenía 55 años. El accidente, que involucró un Ferrari 296 GTS, también cobró la vida del otro ocupante del vehículo.

La muerte de Zampella ha causado conmoción y generado numerosos homenajes en toda la comunidad de videojuegos a nivel global, así como reacciones de empresas y personalidades de la industria que han destacado su profunda influencia y legado en el entretenimiento interactivo.

Detalles del accidente y últimos momentos

El accidente que acabó con la vida de Vince Zampella ocurrió cerca de las 12:45 p.m. del 21 de diciembre de 2025, cuando el Ferrari 296 GTS en el que viajaba se salió de la carretera en la zona montañosa de San Gabriel, chocó contra una barrera de concreto y posteriormente se incendió. Según informes de la Patrulla de Caminos de California y relatos de testigos, uno de los ocupantes —cuya identidad oficial no ha sido revelada— fue expulsado del vehículo y llevado con vida a un hospital, donde después falleció. El conductor, atrapado en el incendio, murió en el lugar.

La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, generando múltiples mensajes de pesar y reconocimiento, tanto de jugadores anónimos como de celebridades y estudios de desarrollo de videojuegos. Electronic Arts, empresa matriz de Respawn Entertainment, expresó: “Esta es una pérdida inimaginable. Vince fue un amigo, colega, líder y creador visionario. Su legado seguirá inspirando a nuevas generaciones de jugadores y desarrolladores en todo el mundo”.

Trayectoria y relevancia en la industria de los videojuegos

Zampella comenzó su carrera en los años 90 como diseñador gráfico, colaborando con compañías como Atari y Sega en una época todavía inicial para la industria moderna del videojuego. Su primer gran logro fue como diseñador principal de Medal of Honor: Allied Assault, un título que revolucionó el género de disparos en primera persona bajo el sello de Electronic Arts. Tras este hito, Zampella se asoció con Grant Collier y Jason West para fundar Infinity Ward, estudio que firmó con Activision el desarrollo de un ambicioso shooter de guerra: Call of Duty, que desde su lanzamiento en 2003 redefinió los estándares narrativos, técnicos y comerciales del género.

Puede interesarte

Al mando de Infinity Ward, Zampella lideró el crecimiento de Call of Duty como un fenómeno global, supervisando entregas destacadas hasta Call of Duty: Modern Warfare 2 en 2009. Sin embargo, una disputa pública con Activision provocó su despido junto a Jason West. Ambos fundaron, en 2010, Respawn Entertainment, desde donde continuaron innovando con franquicias como Titanfall y el exitoso battle royale Apex Legends. Además, Respawn fue responsable de juegos aclamados como Star Wars Jedi: Fallen Order, lo cual evidencia la versatilidad e ingenio del equipo dirigido por Zampella.

Desde 2017, con la compra de Respawn por Electronic Arts, Zampella amplió su influencia al asumir la dirección de DICE LA —más tarde Ripple Effect Studios— y, tras el controvertido lanzamiento de Battlefield 2042, fue elegido en 2021 para liderar la serie Battlefield. El resultado de su gestión fue Battlefield 6, el mayor éxito comercial de la saga, con más de siete millones de copias vendidas en sus primeros tres días.

El impacto de Zampella en jugadores y desarrolladores

La muerte de Vince Zampella afecta mucho más allá del ámbito empresarial y de producción de videojuegos, ya que millones de jugadores en todo el mundo han crecido con los universos, historias y experiencias multijugador que ayudó a crear. Muchos de ellos encontraron en títulos como Call of Duty, Titanfall o Apex Legends espacios de encuentro, competencia, identidad e incluso amistad. Su legado también se refleja en los mismos desarrolladores, quienes destacan su capacidad para fomentar la creatividad y asumir riesgos en busca de ofrecer las mejores experiencias de juego posibles.

Geoff Keighley, productor de The Game Awards, lo describió como “un innovador incansable, capaz de detectar talento y dar a su equipo confianza y libertad para crear”. Según él, Zampella defendió la transparencia y priorizó el bienestar de los jugadores incluso ante grandes corporaciones. Esta postura ética, poco habitual en la industria, se refleja en los testimonios de quienes trabajaron con él y en el agradecimiento de millones de jugadores que encontraron en sus obras algo valioso y duradero.

El recuerdo y la influencia de Vince Zampella permanecen presentes en consolas, computadoras y, sobre todo, en la memoria colectiva de la cultura de los videojuegos.