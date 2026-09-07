Norberto Galasso, uno de los ensayistas e historiadores más importantes de la Argentina contemporánea, murió este lunes a los 90 años.

Nacido en Buenos Aires el 28 de julio de 1936, Galasso estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó como contador en 1961. Es autor de más de cincuenta ensayos, antologías, estudios históricos, políticos y diversas investigaciones.

Trabajó junto a Arturo Jauretche en la Editorial Universitaria de Buenos Aires y varios de sus libros fueron censurados durante la última dictadura militar.

En 2014 fue declarado Embajador de la cultura popular argentina por Presidencia de la Nación. Como historiador se encargó de revisar la historia reciente para reivindicar a grandes dirigentes sociales y populares que habían sido olvidados.

En su recorrido, ha sabido pisar firme sobre las huellas de José “Pepe” Rosa, Fermín Chávez y Manuel Gálvez, entre otros. Y ha sabido, también, mantener frescos en el imaginario del campo nacional los itinerarios de Raúl Scalabrini Ortiz, Manuel Ugarte, Felipe Varela, Manuel Ortiz Pereyra, el padre Hernán Benítez, John William Cooke, Juan Perón, Enrique Santos Discépolo, el San Martín verdadero o Arturo Jauretche, a quien incluso conoció en 1973, cuando se integró como síndico a la Editorial Universitaria de Buenos Aires, dirigida entonces por el autor de El medio pelo en la sociedad argentina.