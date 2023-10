Por Mónica Farabello

La muerte de Alberto Indart el 1 de octubre puso punto final a un año de investigación judicial. Micaela Barreto y Luz Milagros Silva son dos jóvenes de Gualeguaychú que fueron abusadas en su infancia cuando apenas tenían 8 y 11 años respectivamente.

La denuncia fue radicada en la Comisaría del Menor y la Mujer hace un año y un mes atrás. Luego, la investigación fue tomada y ampliada en la Fiscalía de Gualeguaychú.

El primero en investigar los terribles hechos fue el fiscal Mauricio Guerrero, y luego, tras su traslado, continuó Jorge Gutiérrez quien confirmó a Ahora ElDía que la causa se había elevado a juicio para que el proceso se realice a través de un jurado popular en nuestra ciudad.

Todo estaba listo para iniciar el último tramo, y hasta el Jefe de Fiscales, Lisandro Beherán confirmó la información brindada por Gutiérrez y aseguró: “Nosotros no podemos contar detalles de lo realizado. Pero lo importante es que se confirmó la elevación a juicio y se convalidó nuestra investigación. Ahora resta pasar por la etapa de juicio. Hay buena prueba”.

Lamentablemente, el fallecimiento del acusado deja sin efecto el proceso penal, pero las jóvenes aseguraron que van a continuar el reclamo a través de la vía civil para pedir una recomposición económica por el daño causado.

Micaela y Luz Milagro fueron las primeras en denunciar los horrores vividos en su infancia, y tras hacer pública su denuncia, otras mujeres se contactaron con ellas a través de las redes sociales para sumarles sus historias.

Las chicas no se conocían, pero sus vidas fueron unidas por esta tragedia. Ambas relataron haber sido abusadas sexualmente por Alberto Indart cuando tenían 11 y 8 años respectivamente. El testimonio de ambas toca muchos puntos en común: sobornos, sexo y amenazas de muerte.

A los 11 años, Luz conoció a una amiga en la escuela 68, ubicada al lado del Hogar de Niñas, donde ella residía. “Yo era una nena, empecé a ir a su casa y el hombre empezó a tener comportamientos inapropiados conmigo. Me tocaba y después me daba 5 pesos, me amenazaba y me decía que no dijera nada porque me iba a matar”, contó Luz a Ahora ElDía en la sala de espera de la Comisaría.

“Con el tiempo se fue poniendo más violenta la situación. Fueron muchas las veces que me violó. La primera vez fue en un hotel alojamiento donde me llevó. Él había llevado una botella de licor; fue muy doloroso; yo era una nena virgen, tenía 11 años. Me hizo cosas espantosas”.

“Me hacía escribirle cartitas poniendo papá o papi me encanta hacer el amor con vos, según él para protegerse si algún día lo denunciaba”, escribió en sus redes sociales.

A los 7 años, Micaela tuvo que ir a la casa de Indart a buscar unas herramientas que iba a prestarle a su papá. Según su relato, el hombre la encerró en el garaje donde abusó de ella.

Estos episodios se extendieron durante un año, cuando Mica logró pedirle ayuda a su mamá. Vendieron la casa y se fueron del barrio. “Me arruinó la infancia”, aseguró.

Hoy, ambas continuarán luchando por un resarcimiento económico; lo mínimo que pueden pedir después de tanto horror sufrido cuando eran dos inocentes.