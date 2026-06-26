Así lo confirmó la Policía y el Hospital Centenario a Ahora ElDía. Un hombre de 59 años falleció luego de permanecer internado tras un incendio ocurrido en una vivienda de la ciudad. La víctima vivía sola en el domicilio ubicado en calle General Paz 228. El hombre había sido rescatado con vida tras el incendio registrado el domingo 21 de junio.

Al momento de ser hallado presentaba quemaduras de tercer grado en sus piernas. Personal de Bomberos y del Hospital le brindó asistencia en el lugar, con primeros auxilios y oxígeno, para luego trasladarlo en ambulancia al Hospital Centenario, donde quedó internado en el área de Terapia Intensiva.

El fallecimiento fue confirmado el jueves 25 de junio, alrededor de las 22.20, cuando desde el nosocomio informaron el deceso a las autoridades. Por disposición del fiscal auxiliar interviniente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para las diligencias correspondientes.