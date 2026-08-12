Víctor Limba, de 78 años, falleció este miércoles por la mañana luego de permanecer varios días internado a raíz de las graves quemaduras que sufrió cuando se incendió su embarcación en el río Gualeguaychú. El hombre tenía más del 40 por ciento de su cuerpo quemado y, debido a la gravedad de su cuadro, había sido derivado a Buenos Aires.

Limba había permanecido inicialmente internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario. Posteriormente fue trasladado al Sanatorio Pronto, donde continuó bajo atención médica y sedación farmacológica, con compromiso de sus vías respiratorias.

Durante el martes se había dispuesto su traslado a Buenos Aires para continuar con el tratamiento, pero pocas horas después se confirmó su fallecimiento.

El hecho ocurrió el viernes por la noche, cuando se incendió una embarcación de gran tamaño que se encontraba amarrada en un embarcadero sobre el río Gualeguaychú, en cercanías de la playa Papaya.

Limba se había acercado hasta el lugar para verificar el estado de la embarcación, a la que le había realizado reparaciones días antes. Al levantar la lona que la cubría, una llamarada lo alcanzó y le provocó graves quemaduras.

El hombre fue asistido en el lugar por el servicio de emergencias prehospitalarias 107 y posteriormente trasladado a la Guardia del Hospital Centenario. Durante el traslado se encontraba consciente y llegó a dialogar con el personal policial que intervino en el lugar.

Una vez ingresado al hospital, los profesionales determinaron que presentaba quemaduras de gravedad y quedó internado en Terapia Intensiva. Con el paso de los días, su estado continuó siendo delicado hasta que finalmente se produjo su fallecimiento este miércoles.