Murió el reconocido pediatra Carlos María Alazard

Tras haber obtenido su título en la Universidad de La Plata, en 1961, se trasladó a Gualeguaychú y prontamente comenzó a ejercer en el Hospital Centenario, pero no fue hasta la década siguiente que se conformó -por una iniciativa que tuvo – la sala de neonatología que hoy es un orgullo.

En diciembre de 2013 cerró su consultorio para dedicarse a pleno a su familia y el 20 de octubre de 2014 la Sociedad Argentina de Pediatría, en reconocimiento a su sobresaliente actuación dentro de la Pediatría, lo nombró Miembro Honorario Nacional, en reconocimiento “a su sobresaliente actuación” dentro de su profesión. Una merecida declaración que enorgulleció a su familia y a Gualeguaychú.

“Fue muy lindo, una ceremonia hermosa. En una pantalla gigante pusieron una foto mía y una de mi familia y todo el currículum. Luego, la presidenta (Ángela Gentile) me entregó el diploma. Fue realmente muy emocionante, porque muchos médicos que me conocían de hace tantísimos años comenzaron a pararse en la sala para aplaudir y saludarme”, contó Carlos a ElDía con profunda emoción luego de ser reconocido.

“Yo he aprendido muchas cosas en el contacto con la gente, me acostumbré a estar todo el día y todos los días con los chicos; entonces, cortar de golpe no fue fácil, pero mi salud me obligó. De todos modos, ya se cumplió la etapa, son muchos años”, indicó cuando había cumplido 76 años y más de 50 en su profesión.

Pero la Pediatría no fue su única especialidad. Carlos, además de ser el primer neonatólogo de Gualeguaychú fue el primer genetista de Entre Ríos. “En esa época no había médicos que se dedicaran a esa especialidad”. “Estuve mucho tiempo estudiando malformaciones. Estábamos adheridos al ECLAMC (Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas) durante 30 años, y quizás mucha gente no lo recuerda”, se lamentó en aquella entrevista realizada hace cinco años.

Nunca dejó de actualizarse en sus temas. “De bibliografía tengo todo y tengo muchos trabajos de Pediatría presentados”, dijo, entre los que se cuenta un cuadro clínico de malformación que descubrió. Carlos llegó a atender un promedio de 50 niños por día. Y durante muchos años, cuando no existía el sistema de obras sociales, lo hizo cobrando la consulta o por pura filantropía la mayoría de las veces.

Dijo que ya no tiene los registros de la cantidad de niños que trajo al mundo, porque su secretaria los tiró. “Era una enormidad, no se podía seguir guardando tanta cantidad de fichas y papeles. Fueron décadas sin computadoras”, dijo sonriendo.

NOBLE CURRÍCULUM

- Médico Pediatra de la primera Promoción de la Sociedad Argentina de Pediatría en 1969 y de la carrera de Pediatra Neonatólogo de la Sociedad Argentina de Pediatría.

- Especialista en Genética Clínica.

- Médico de Lactantes y Prematuros del Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata.

- Jefe de Clínica del Servicio de Pediatría del Hospital Centenario.

- Fundador del actual Servicio de Neonatología del hospital Centenario.

- Integró el grupo coordinador de la Secretaría de Salud de Entre Ríos para la atención Materno Infantil.

- Colaborador y asesor del ISPED.

- Fundador de CAPULLOS.

- Fundador de SETIN (Servicio de Terapia Intensiva Infantil y Neonatal).

- Fue declarado Ciudadano Ilustre por el Honorable Concejo Deliberante.

- Fue nombrado Servidor Público Destacado, por el Rotary Club Oeste.

- Fue distinguido por el Ateneo Gualeguaychú en mérito a su trayectoria de vida.

- Fue declarado Miembro Honorario Nacional de la Sociedad Argentina de Pediatría en reconocimiento a su sobresaliente actuación dentro de la Pediatría.