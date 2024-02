Legendario, histórico, icónico hincha querido por las masas: "El Tula" dejó este mundo cruel a los 83 años luego de haber estado luchando con uñas y dientes contra una enfermedad terminal que lo llevó a perder la vida en el Sanatorio de la Trinidad Mitre. El mundo del fútbol llora su partida y le da el último adiós.

Sin embargo, el legado del también llamado Carlos Pascual trasciende este plano y los que vengan: fue uno de los hinchas más comprometidos con la Selección Argentina de Fútbol, a la cual vio en 13 mundiales, en diferentes países de todo el planeta.

Los que lo conocen, cuentan que apareció en una cancha en los años '70 en la frenética tribuna de Rosario Central donde empezó su historia de amor por la pelota y esos honoríficos y amados once jugadores que, con sudor y lágrimas, dieron su vida para coronarse campeones.

La historia del hincha más famoso de la Argentina, tiene uno de los mejores plot twists que hayan existido: el amor al fútbol era exactamente el mismo que tenía por el general Juan Domingo Perón y su doctrina. Fue el mismo ex presidente el que le regaló el famosísimo bombo que "El Tula" cargó durante toda su vida en los diferentes campos de juego.

Eso pasó en el '71 y ya en el '74 en aquel reñido mundial contra Alemania, "El Tula" presumía a los "gringos" aquel bombo peronista, nacional y popular. Él siempre decía que había llegado hasta allí "a dedo". Incomprobable, pero es una cuestión de elegir creer.

"Estuve en todos lados, soy pobre pero he viajado por todo el mundo", afirmaba el hincha más amado por la tribuna, orgulloso, inflando el pecho. En aquel momento también añadió: "Quisiera mandarles un saludo a todos los hinchas del mundo, la pasión del fútbol es impresionante".

Como siempre, argentinísimo y del pueblo, "El Tula" rememoraba a quienes morían de deseo por viajar a esos inhóspitos destinos y no podían: "Soy un hincha más argentino que representa a los miles que alentamos a nuestra querida Selección, y a los millones que festejamos el triunfo".

No es menor recordar que estas palabras las dijo cuando la Selección se consagró ganadora de la tercera estrella que alumbra la camiseta nacional y él ganó el premio al mejor hincha: "Argentina estaba un poco triste y ustedes muchachos (por Dibu Martínez, Lionel Messi y Leonel Scaloni) le devolvieron la alegría inmensa al pueblo. Estoy muy emocionado y no sé qué hablar", expresó compungido, lleno de lágrimas en los ojos y en el alma.

Si había "grieta" en Argentina, con "El Tula" se curaba ese dolor. Con la baqueta le pegaba al parche del bombo haciendo resonar el alma a más de uno que ya se sentía identificado con la historia del hincha y con su gran poder de persuasión para poder viajar hasta donde jugara la Selección.

No lo sabremos nunca, pero tal vez, uno de los momentos más felices de la vida de "El Tula" fue cuando recibió el premio "The Best" a la mejor hinchada en el 2023. En ese momento tan especial, el arquerazo argentino reveló: "Fue algo hermoso, después de un año duro económicamente que veníamos pasando como país". Además, sumó: "El premio son ellos", mirando a los ojos a sus compañeros de cancha.

Cuando fue el turno de "El Tula, también hizo gala de su relación con sus compañeros de equipo: el pueblo argentino. Ese día dijo: "Como argentino estoy muy contento porque nos llevamos todos los premios: el Dibu (mejor arquero), Scaloni (mejor entrenador) y Messi (aún no lo habían anunciado como mejor jugador). Como hincha estoy muy contento porque soy el primer bombo de todo el mundo". Esas fueron sus últimas palabras que siguieron obviamente de una arenga que le salió de adentro del pecho.

Peronismo, cancha y pasión

Más peronista que Perón era "El Tula. Arengó oficialmente al ex presidente Carlos Saúl Menem, muy allegado a Eduardo Duhalde y se lo vio hasta con Carlos Ruckauf.

Acto que había, acto al que asistía: en una de sus últimas participaciones BigBang lo captó desde el histórico y candente escenario de la CGT cantando: "Por esa Argentina grande con que San Martín soñó, es la realidad efectiva que le debemos a Perón", estrofa de la marcha peronista que eriza la piel de las masas que viven esa pasión política.

El acto en cuestión era un homenaje a Antonio Cafiero, donde "El Tula" cantó a los gritos ante las miradas fueguinas de Axel Kicillof, Alberto Fernández, Eduardo Duhalde y Hugo Moyano, entre tantos popes justicialistas.

La historia de "El Tula" está inmortalizada en los corazones de los peronistas y de los más gorilas: fue un bombista con mucha arenga, pasión y fulgor que representó a Argentina por todo el mundo. Su historia, creer o reventar, tiene lugar en el museo de FIFA.