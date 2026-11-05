Elsa Pavón, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, murió esta madrugada a los 90 años. Fue la primera en recuperar a su nieta secuestrada durante la última Dictadura cívico militar.

Así lo confirmó el medio platense 0221.com.ar esta mañana. Pavón era madre de Mónica Grinspon, que fue secuestrada el 18 de mayo de 1978 junto a su pareja, Claudio Logares, y la hija de ambos, Paula, de 23 meses.

Con el regreso de la democracia, en 1984, Elsa se convirtió en la primera abuela en recuperar a su nieta. Fue, además, el primer caso que se resolvió con el Índice de Abuelidad, que actualmente sigue permitiendo demostrar el vínculo genético entre hijos de desaparecidos y sus abuelos y abuelas.

Pavón fue también cofundadora y presidenta de la Fundación Anahí, que sostiene la búsqueda de Clara Anahí, nieta de la ya fallecida Abuela Chicha Mariani, secuestrada a los tres meses de vida y que continúa desaparecida.

La Asociación también comunicó el fallecimiento de Elsa en sus redes sociales: "Nos duele contarles una noticia muy triste para nosotros, el fallecimiento de nuestra lúcida y sabia presidenta, la querida Elsa Pavón, a sus 90 años".

En un extenso posteo en Instagram, la recordaron como "una referente fundamental de los derechos humanos en la Argentina", que, a pesar de haber encontrado a su nieta, continuó querellando en causas emblemáticas, como el juicio a Videla por apropiación de menores, el Plan Cóndor y Brigadas.

Su hija Mónica, su pareja Claudio y la hija de ambos, Paula, fueron secuestrados en 1978, en Montevideo. La pareja fue trasladada clandestinamente a la Argentina, donde fueron llevados a centros de detención como la Brigada de San Justo y el Pozo de Banfield, para luego desaparecerlos. Paula, por su parte, fue entregada a un subcomisario de la policía bonaerense y su esposa, que la inscribieron como propia.

En su lucha por saber algo de su familia, Pavón se encontró con Chicha Mariani y otras mujeres que estaban en la misma situación y dieron origen a las Abuelas de Plaza de Mayo.

Con el regreso de la democracia, comenzaron las acciones legales para restablecer la identidad de Paula y finalmente el 13 de diciembre de 1984, Elsa logró recuperarla.

Fuente: Clarín