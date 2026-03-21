El periodista uruguayo nacionalizado argentino Ernesto Cherquis Bialo murió este viernes cerca de las 22 a los 85 años después de luchar contra una enfermedad grave. A finales del año pasado había sido dado de alta tras una internación por una neumonía que derivó en un fallo medular y leucemia, sin embargo, su estado de salud recayó a comienzos de 2026.

Cherquis Bialo fue director de Medios de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) durante los últimos años de gestión de Julio Humberto Grondona. Realizó las célebres biografías de figuras locales emblemáticas, como Diego Armando Maradona, Oscar “Ringo” Bonavena y Carlos Monzón. También fue declarado Personalidad Destacada por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.

En el periodismo deportivo, Cherquis Bialo encontró su lugar en el fútbol y el boxeo. Realizó la cobertura de eventos de talla mundial, como la pelea entre Muhammad Ali y George Foreman en Zaire, en 1974, y trabajó gran parte de su carrera en El Gráfico, a donde ingresó como pasante y de donde se fue en 1990.

“El juego más bello del mundo es el fútbol, pero nunca me interesó para comentarlo ni interpretarlo, sí para verlo y disfrutarlo. Cuando tuve que elegir sobre qué escribir, cuando me lo permitieron, dije que lo que más me importaba eran las historias, más que los hechos que están a la vista de todos. Las historias hay que descubrirlas y rescatarlas“.

En sus últimos años, Cherquis Bialo se volvió crítico del periodismo deportivo y aseguró que, tal como lo conocíamos, “murió”. “El fútbol es debate pero hacíamos debate entre periodistas, no entre hinchas [en referencia a su programa Tribuna caliente]. Hoy los productores buscan hinchas de River y de Boca para garantizar el golpe de impacto, eso es lo que se busca para alimentar el vivo. Eso pasa porque no hay un periodista jefe”, marcó.