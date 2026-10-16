La muerte de Fernando Confessore dejó sin una de sus voces históricas a la meteorología televisiva argentina. Con una trayectoria de más de tres décadas vinculada al pronóstico del tiempo, la divulgación científica y los medios, formó parte del equipo de Todo Noticias desde mediados de los años 90.

La información fue dada a conocer por su familia al canal donde estaba ligado históricamente, al detallar que el deceso ocurrió durante las primeras horas de este viernes. El encargado de contarlo al aire fue Mario Massaccesi, conductor de TN de 6 a 10, que lo hizo con el dolor de perder a un compañero: “La última noticia, la que no quisiéramos dar, nos toca de cerca. Murió nuestro compañero Fernando Confessore. Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias”, expresó el periodista.

El conductor agregó que el meteorólogo había sufrido “un infarto durante la madrugada”, mientras estaba con su mujer y sus hijas. Y ensayó una breve semblanza al aire. “Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995. Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”, continuó Massaccesi.

“La noticia fue confirmada por su familia, que pidió reserva hasta que se pudiera enterar el resto de sus familiares”.

Confessore falleció en su domicilio ubicado en el barrio porteño de Versailles. Según informó Gabriel Iezzi en Radio Mitre, Paula, la esposa del meteorólogo, llamó al 911 porque su marido se había descompensado repentinamente. “Al arribar el personal policial comienza a realizar maniobras de RCP hasta el arribo del SAME, los cuales continúan realizando maniobras sin éxito”, relató el el periodista.

Fuente: INFOBAE